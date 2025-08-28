Camila Homs reveló el problema de salud que enfrenta en su embarazo: “Necesito saber qué hacer”

Camila Homs volvió a apostar al amor tras su escandalosa separación de Rodrigo De Paul con quien tiene a Francesca y Bautista. La modelo está en pareja con José El Principito Sosa y esperan la llegada de su primer hijo juntos. El futbolista es padre de una melliza.

No hay dudas, de que Camila y José viven el mejor momento. La pareja se muestra muy enamorada y esperan con ansias la llegada del nuevo integrante que unirá la familia ensamblada para siempre. Mantuvieron en secreto el embarazo y anunciaron junto con el sexo del bebé.

Así anunció Camila Homs su embarazo

“Te soñamos y deseamos tanto. Te esperamos con mucho amor para darte bebita“, escribieron los futuros padres para dar a conocer la feliz noticia que se volvió viral.

Camila Homs y El Principito Sosa

Desde ese entonces, la modelo comparte cómo se prepara para el nacimiento de su hija y como son sus días entre sus actividades y no sobrecargarse.

Camila Homs se sinceró y contó su dolor durante el embarazo

Camila Homs reveló que tiene un padecimiento constante desde que está embarazada y se vuelve insoportable. En una historia que mostró en su perfil de Instagram, la modelo generó preocupación y escribió: “Necesito saber qué hacer con el dolor de cabeza que tengo todos los días, desde que me levanto hasta que me voy a dormir”.

Luego, Camila contó que si toma un medicamento de venta libre, pero no logra calmar su malestar constante: “Lo único que puedo tomar es paracetamol y no me hace nada”.

El problema de salud de Camila Homs en su embarazo

A pesar de su preocupación por el dolor que sufre y el que la impide realizar las actividades con normalidad, Cami Homs sigue con su rutina de estar presente en los actos escolares de sus hijos mayores, sus compromisos laborales, como su entrenamiento acorde a su estado de gestación.

La modelo se sinceró con sus seguidores y contó el problema de salud que tiene durante su embarazo. En la foto que mostró se la ve recostada en la cama y con su cara triste por el dolor.