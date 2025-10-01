Paulo Dybala y Oriana Sabatini confirmaron este martes 30 de septiembre que serán padres mediante un emotivo video. Este miércoles, Oriana habló con LAM desde Italia y confirmó el sexo del bebé en camino.

Cuando desde el panel de Ángel de Brito le preguntaron si tenía alguna preferencia en cuánto al género, la modelo dijo que no, pero enseguida respondió que, de todos modos, ya sabían de que trataba. “Me daba igual, pero es una nena, eh!”, dijo, sorprendida de que no se hayan dado cuenta.

Pepe Ochoa señaló que él lo había percibido porque en el posteo del anuncio junto al corazón blanco aparece un moñito color rojo.

Acerca del nombre de la pequeña, Oriana indicó que lo están charlando, aunque ella tiene desde hace mucho tiempo sus preferencias: “Pero esto es un trabajo en equipo”, reconoció.

Por último, comentó que le dio la noticia a sus padres en persona durante uno de sus viajes a la Argentina. “Traje la carpeta con las imágenes de la primera ecografía”, recordó y como dato curioso comentó que tiene fecha de parto para el 11 de marzo: el día del cumpleaños de su mamá, Catherine Fulop.

“Mi padre es como que su vida terminó y empezó una etapa que solo tiene una función que es ser abuelo”, señaló entre risas al contar la reacción de Ova Sabatini.

La confirmación del embarazo de Oriana Sabatini

“Primer posteo de nosotros tres”, redactó la pareja en el breve mensaje que acompaña las imágenes que muestran los primeros controles a la futura madre. Una cálida música, sonrisas y lágrimas quedaron retratadas en la producción estilo analógica.

“Vamos a ser papás”, exclamó Oriana, quien se animó a mostrar su panza con las primeras semanas de embarazo. Por su parte, Paulo mostró cara de sorpresa ante la “nueva joya” que llegará a su gloriosa vida.

Inmediatamente, la comunidad en Instagram les dejó cientos de comentarios y mensajes de cariño. “El bebé más esperado”, “ya era hora”, “los amo con todo mi corazón”, fueron algunos de los más repetidos.