Oriana Sabatini reveló el problema de salud que enfrenta en su embarazo: “Los primeros 3 meses...”.

Oriana Sabatini anunció que espera una hija junto a Paulo Dybala. En una entrevista con LAM, relató que descubrió su embarazo tras regresar de varios viajes y que, apenas volvió a la Argentina, decidió compartir la noticia con sus padres.

El impresionante regalo de Oriana Sabatini a Paulo Dybala por su primer aniversario de casados: “207 razones...”

En ese marco, confesó que los primeros tres meses resultaron muy complicados y habló con franqueza sobre cómo vive los cambios en su cuerpo, recordando que en el pasado atravesó un trastorno alimenticio.

El drama que vive Oriana Sabatini durante su embarazo

Oriana Sabatini se sinceró sobre cómo transita su embarazo y recordó las dificultades que atravesó en el pasado con la alimentación. “Toda la vida tuve mal vínculo con la comida, recién ahora había empezado un tratamiento más profesional porque estaba buscando quedar embarazada y quería hacer las cosas de forma ordenada”, expresó. Más adelante, profundizó en lo que le genera esta nueva etapa: “Esto es un descontrol total, la pérdida del control para una persona que ha sufrido toda la vida de trastornos alimenticios es muy difícil porque, a veces, uno para estar anímicamente bien quiere controlar lo que come”, continuó la cantante.

Oriana Sabatini confesó: “Levantarte un día y que un alimento te dé asco y que no lo puedas comer, lo único que podés son fideos, que es una comida que le tuviste miedo toda tu vida es difícil. Los primeros tres meses me costaron mucho”. En ese sentido, habló sobre cómo reacciona a los cambios de su cuerpo: “La gente te dice que estás creando vida, con un bebé adentro y... sí, pero uno logra una estabilidad que, al perderla, uno se pregunta si podrá volver a tenerla”.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala serán papás.

En ese contexto, Oriana Sabatini reveló que también se le mezclan los sentimientos y la preocupación por cuidar a su hija que lleva en su vientre. Además, confesó que se sintió rara cuando en redes sociales la “embarazaban” al notar su pancita, aunque en ese momento todavía no lo estaba: “Estaba de atracón en atracón. Me parecía raro que una mujer no puede haber engordado porque comió, sino que tenga que ser solo por un embarazo”.