Vía Córdoba / Video

Paulo Dybala y Oriana Sabatini confirmaron que serán padres con un emotivo video

La pareja compartió en las redes sociales el estado del embarazo y las primeras imágenes del nuevo integrante de la familia.

Redacción Vía Córdoba
Redacción Vía Córdoba

30 de septiembre de 2025,

Paulo Dybala y Oriana Sabatini confirmaron que serán padres con un emotivo video
Oriana Sabatini y Paulo Dybala confirmaron que ella está embarazada.

Paulo Dybala y Oriana Sabatini confirmaron este martes 30 de septiembre que serán padres. La pareja compartió un emotivo video conjunto en las redes sociales y la comunidad los felicitó y sentenció “ya era hora”.

Paulo Dybala y Oriana Sabatini confirmaron que serán padres con un emotivo video

Primer posteo de nosotros tres”, redactó la pareja en el breve mensaje que acompaña las imágenes que muestran los primeros controles a la futura madre. Una cálida música, sonrisas y lágrimas quedaron retratadas en la producción estilo analógica.

“Vamos a ser papas”, exclamó Oriana, quien se animó a mostrar su panza con las primeras semanas de embarazo. Por su parte, Paulo mostró una cara de sorpresa ante la nueva joya que llegará a su gloriosa vida.

Inmediatamente, la comunidad en Instagram les dejó cientos de comentarios y mensajes de cariño. “El bebé más esperado”, “ya era hora”, “los amo con todo mi corazón”, fueron algunos de los más repetidos.

Temas Relacionados

MÁS DE Video
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS