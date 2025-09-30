Paulo Dybala y Oriana Sabatini confirmaron este martes 30 de septiembre que serán padres. La pareja compartió un emotivo video conjunto en las redes sociales y la comunidad los felicitó y sentenció “ya era hora”.

Paulo Dybala y Oriana Sabatini confirmaron que serán padres con un emotivo video

“Primer posteo de nosotros tres”, redactó la pareja en el breve mensaje que acompaña las imágenes que muestran los primeros controles a la futura madre. Una cálida música, sonrisas y lágrimas quedaron retratadas en la producción estilo analógica.

“Vamos a ser papas”, exclamó Oriana, quien se animó a mostrar su panza con las primeras semanas de embarazo. Por su parte, Paulo mostró una cara de sorpresa ante la nueva joya que llegará a su gloriosa vida.

Inmediatamente, la comunidad en Instagram les dejó cientos de comentarios y mensajes de cariño. “El bebé más esperado”, “ya era hora”, “los amo con todo mi corazón”, fueron algunos de los más repetidos.