¿Están Tini y Cami Homs? Valentina Cervantes contó detalles del grupo de WhatsApp de las mujeres de la Scaloneta y sorprendió a todos.

El grupo de WhatsApp conformado por las parejas de los jugadores de la Selección argentina —conocido por ser uno de los más reservados— despierta gran curiosidad entre los fanáticos de la Scaloneta. Invitada al programa Resumido, Valentina Cervantes, pareja de Enzo Fernández, habló sobre cómo se organiza este chat y dejó claro que los supuestos conflictos que han circulado no son más que especulaciones.

Todas juntas desde el inicio, la foto que muestra al sostén de los jugadores de la Selección Argentina, en los festejos de la Bresh.

La modelo detalló que en el grupo generalmente se abordan temas relacionados con la logística de los partidos de la Selección, lo que explica por qué en estos momentos el chat no está tan activo: “Todavía no se habla, pero más adelante sí, y es muy lindo el grupo. Nos llevamos súper. Capaz que en el año no hablamos, pero cuando viene la Copa América o el Mundial, sí”. Además, agregó: “Es súper lindo. Salimos a comer juntas”.

Estos son los secretos más ocultos del grupo de WhatsApp de las parejas de la Selección Argentina

Valentina Cervantes también aclaró que todas las parejas forman parte del grupo: “Sacar nunca se saca a nadie. La que sale, sale porque quiere, pero nunca se sacó a nadie. Y suponte que se separe, sale sola la chica; nadie echa a nadie”, enfatizó.

Al ser consultada sobre con cuál de las mujeres se lleva mejor, Valentina respondió: “Con todas. He conocido a muchas, algunas que ya no están, como Jorgelina, la mujer de Ángel, que me ayudó un montón”.

Jorgelina Cardoso y Ángel Di María

Finalmente, respecto a si Tini Stoessel ya formaba parte del grupo de WhatsApp, la modelo comentó: “Ay, no sé, tendría que chequear porque hace un montón que no lo veo, pero debe estar”.

“Capaz cuando se case”, bromearon los conductores del ciclo, aunque Valentina aclaró rápidamente: “No, no hace falta que esté casada, porque yo no estoy casada tampoco”.

El testimonio de Valentina Cervantes dejó en evidencia que, más allá de los rumores, el grupo de WhatsApp de las parejas de los jugadores de la Selección argentina mantiene un vínculo cercano y cordial, basado en apoyo mutuo y compañerismo, reforzando la buena relación entre todas las integrantes.