Con Messi a la cabeza: cuándo juega la Selección Argentina los amistosos de la Fecha FIFA

Los jugadores ya están llegando a Miami para sumarse a la concentración de la Selección Argentina, que tendrá hoy su primer entrenamiento y dos amistosos en la fecha FIFA. El entrenador, Lionel Scaloni, aprovechará estos partidos para probar al equipo de cara a lo que se viene: la Finalissima y el Mundial del 2026.

Cuándo juega la Selección Argentina

Mucha polémica se desata entre los hinchas del conjunto albiceleste cada vez que se confirman rivales de amistosos, ya que algunos acusan de que no están a la altura de lo que merece esta selección. El primer partido de la Selección Argentina será contra Venezuela, el próximo 10 de octubre a las 21:00 hs de Argentina.

Lionel Messi y Julián Álvarez festejan la gran actuación y la victoria de Argentina ante Venezuela en el Monumental. (AP)

El segundo amistoso de la Fecha FIFA será contra Puerto Rico, el lunes 13 de octubre a las 20:00 hs de Argentina. Ambos en Estados Unidos.

La selección en su partido ante Venezuela. (Prensa AFA).

La lista de Scaloni para los amistosos en Estados Unidos

Con la baja de Thiago Almada por una lesión, así quedó la nómina de convocados por el entrenador nacido en Pujato.

Arqueros: Emiliano Martínez, Walter Benítez, Gerónimo Rulli y Facundo Cambeses.

Defensores: Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Cristian Romero, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña y Nicolás Tagliafico.

Mediocampistas: Leandro Paredes, Aníbal Moreno, Rodrigo De Paul, Enzo Fernpandez, Nicolás Paz, Giovani Lo Celso, Alexis Mac Allister, Giuliano Simeone, Franco Mastantuono y Nicolás González.

Delanteros: , José Manuel López, Julián Álvarez y Lautaro Martínez. Lionel Messi , José Manuel López, Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

Qué le pasó a Thiago Almada

El surgido en Vélez fue el jugador que más terreno ganó en el último tiempo dentro de la Selección, a base de buenos rendimientos. En esta convocatoria no podrá estar por una lesión muscular en el sóleo derecho.

Sin embargo, de no mediar inconvenientes, el jugador del Atlético de Madrid parece perfilarse como una fija para el Mundial 2026 e incluso, para meterse entre los titulares.