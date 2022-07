Finalmente, Trueno reveló uno de los dos sencillos que faltaban de su álbum “Bien o mal”. Se trata de “Un Paso”, la primera colaboración entre el rapero de La Boca y J Balvin. El colombiano y argentino se unieron en un potente reggaetón.

“Si la gente me pide reggaetón, se los doy” dice Trueno en “Un Paso”, su featuring con J Balvin. Luego de una larga espera, los artistas latinos compartieron el videoclip de su primera colaboración, que grabaron hace unos meses en el barrio de La Boca.

Hace unos días, Mateo Palacios expresó a través de Twitter lo que significa este single para él: “Esto es música para representar lo que escuchábamos los pibes hace unos años.” La alianza entre el rapero y freestyler con el artista colombiano marca un hito en la carrera del argentino.

“Estamos llegando a lugares que nunca imaginamos y por siempre con el país a nuestro lado” expresó el autor del álbum “Bien o mal”, antes del estreno de uno de los dos tracks sin revelar.

El fanatismo de J Balvin por los artistas argentinos

Hace un tiempo, en un stream con Markitos Navajas, J Balvin nombró a varios referentes argentinos: “Me encanta Trueno. Obviamente, el novio de María, Rusher King, también me encanta, canta más melódico pero me encanta. Nicki Nicole y Cazzu es familia, Khea... A todos los admiro muchísimo”, dijo el colombiano.

No fue la única vez que J Balvin elogia a artistas argentinos de trap, ya que en otra oportunidad habló muy bien de ellos e incluso consideró hacer alguna canción con Nicki Nicole o Cazzu.