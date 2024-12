Tini Stoessel se confesó y reveló el verdadero motivo por el cual no expone su relación con Young Miko

Tini Stoessel tuvo un año de ensueño. Tras sacar su álbum “Un mechón de pelo”, logró lanzar su primera colaboración con la banda Coldplay llamada “We Pray”. “Un mechón de pelo’ marcó una etapa de transformación para TINI en la que la sinceridad y la vulnerabilidad fueron sus armas más poderosas”, aseveró la revista Rolling Stone sobre el último álbum de la cantante.

La emotiva reacción de Tini Stoessel al anunciar “We Pray” junto a Coldplay: fecha de estreno

Sus nuevos rumbos laborales también estarían vinculados con lo emocional, luego que existieran diversos rumores sobre su nuevo romance con Young Miko. Esto se habría confirmado en el último programa de RUMIS donde habló sobre su corazón.

Qué dijo Tini Stoessel respecto a su vida personal

La intérprete de “El cielo” reveló más detalles de su vida personal en el último programa de “RUMIS”. Allí, Juli Poggio le consultó cómo estaba en el ámbito amoroso tras verla con una energía diferente.

“Te veo muy hermosa, con una sonrisa hermosa y unos ojitos que brilla. Y quería preguntarte ¿Cómo está tu corazón?”, le consultó la hermanita sin tapujos.

La peculiar consulta generó sumas risas en el estudio. Ahí, la intérprete respondió con inocencia. “Está re bien Juli (...) Estoy más feliz que nunca”, aseguró la protagonista de la serie “Violetta”.

La cantante argentina visitó a Susana Giménez.

Seguidamente, Stoessel aseveró que de ahora en más no buscaba dar muchos indicios de su vida romántica porque fue afectada por eso previamente. “El estar expuesto tantos años significó mucho para mí mentalmente”, comenzó diciendo la cantante.

“Después de haberla pasado mal en ciertas ocasiones, exponiendo u hablando de mi vida personal, me ha llegado a lugares que no me hicieron bien. Y hoy prefieren mantenerlo de otro lado. Pero me encuentro tan feliz de esta manera que eso es lo importante. Y por eso lo estoy guardando”, sentenció.

Tini Stoessel confirmó que el propio festival

Desde otro aspecto, Tini Stoessel aprovechó en RUMIS para revelar más detalles de su nuevo proyecto. A mediados de 2025, realizará su primer festival en donde se celebrarán sus canciones más icónicas como “La Triple T” y “Fresa”.

“Va a ser en la segunda mitad del año”, confirmó la actriz y cantante en el programa de streaming la fecha de su primer festival llamado “Tinipalooza” o “Tini’s World” por sus fanáticos.