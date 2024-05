¿Se viene un mini Duki? Ángel de Brito sugirió que Emilia Mernes podría estar embarazada

Emilia Mernes ha generado suma preocupación en la industria de entretenimiento. Luego que en mayo cancelara gran parte de sus conciertos, los usuarios comenzaron a preguntarse qué le sucedía.

“Quiero pedirles perdón porque no voy a poder hacer el show de hoy. Me siento muy mal y quiero pedir perdón de corazón y realmente no puedo (...) Intenté hasta último momento para presentarme y darme el show que se merecen. Pero realmente me siento muy mal. Y el médico me dijo que no puedo así. Perdón” aseveró la cantante cuando canceló su primer concierto.

Ahora bien, desde LAM habrían revelado cuál sería la causa de los problemas de salud en Emilia Mernes: estaría embarazada de su primer hijo con Duki.

Todos los detalles de la posible noticia de Emilia Mernes

El hecho ocurrió en el último programa de LAM, cuando las panelistas nombraron a la cantante. En ese entonces, Ángel de Britó expresó: “Yo les hago una pregunta mientras cotorrean...¿saben lo de Emilia no? “.

Ante la pregunta del conductor, las angelitas quedaron impresionadas. Fue ahí cuando Yanina Latorre intentó adivinar qué sucedía con la cantante de La Original. “¿Se peleó con el Duki?”, consultó la angelita, a lo que recibió una negativa por parte de Ángel.

Seguidamente, cuando Latorre le consultó si se refería a un embarazo, de Brito no quiso brindar más detalles. “Va ser noticia, pronto va a ser noticia”, entabló el conductor sin dar más detalle.

Cómo fue el comunicado del equipo de Emilia Mernes por la cancelación de sus conciertos

Hace unas semanas el equipo de la cantante revelaron su cuadro médico. Desde este punto, aseveraron que la joven padecía de una gastroenteritis aguda. Por tanto, debía tener reposo por al menos 96 horas.

El comunicado sobre la salud de Emilia.

“En relación a la salud de Emilia, queremos informarles que se le realizaron los estudios correspondientes y, según los resultados de una endoscopía, fue diagnosticada con gastroenteritis aguda (...) Por recomendación médica, se le indicó reposo de 96 horas adicionales para su pronta recuperación. Gracias a los fans y a los medios por sus buenos deseos y seguimiento de salud”,comunicó el grupo de la cantante.