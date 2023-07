Se complicó la situación judicial de L-Gante y seguirá preso: “Marca la pared con...”

L-Gante lleva más de un mes detenido tras ser denunciado por privación ilegítima de la libertad agravada por el uso de arma, amenazas simples y tenencia ilegítima de arma de fuego. Desde el pasado 6 de junio se encuentra preso en la DDI de Quilmes cuando fue detenido en un allanamiento realizado en su casa del Country Banco Provincia de Francisco Álvarez.

En el medio de sus días encerrado, L-Gante intenta liberar sus emociones con sus redes sociales. En este caso utilizó su Instagram para dejar un mensaje muy emotivo: “Otra noche, otro día. Otra rima, otra poesía. Otra cama que no es la mía. Otro trago más para la herida. Gracias a todos los que me bancan en esta”. Esto podría ser la letra de un nuevo tema, pero el artista no confirmó esta información, solo compartió una foto suya con estos versos.

Mensaje de L-Gante Foto: Instagram

El abogado Juan Pablo Merlo dio detalles de la situación de su cliente: “Él marca en la pared con rayitas, hace los cuadraditos del truco y hoy me dijo: ‘Marqué el último cuadradito’”. En su participación en el programa A la Tarde, conducido por Karina Mazzocco también aseguró: “Le voy explicando la situación y lo que estamos haciendo. Él sabe que estamos haciendo todo lo posible”.

Además, recientemente trascendió una información que complica más la situación de L-Gante. En medio del allanamiento que realizó la policía bonaerense en la casa del músico, se secuestraron cinco celulares. Dos de ellos pertenecían a las mujeres que lo acompañaban ese día y los tres restantes, eran propios. De uno de esos teléfonos, se habría realizado la amenaza que luego terminaría, según la justicia, en una privación ilegítima de la libertad que aún hoy lo mantiene preso.

Por qué se complica la situación judicial de L-Gante

El fiscal Raúl Villalba también descubrió que uno de los celulares que se encontró en la casa del cantante era robado. A través del número de IMEI del aparato, se detectó que había sido sustraído. La justicia se contactó con el dueño original, que presentó documentación, respaldaría de que el celular marca iPhone le pertenecía y dio detalles del robo.

Es por esto, que la situación de L-Gante se complica aún más, ahora se le sumará la imputación de encubrimiento agravado, juntamente por tener en su poder un elemento robado. Es probable que el jueves de esta semana, el artista sea trasladado a la fiscalía para ser informado de los detalles de esta nueva acusación.

Cómo sigue la situación de L-Gante

Este fin de semana, el juez Gabriel Castro le dictó al cantante la prisión preventiva. El juez explicó: “Entiendo que el plexo probatorio reseñado, resulta del todo verosímil, coherente y de suficiente entidad como para afirmar con fundamento que se encuentra justificada la existencia de los delitos achacados”.

“Me siento un preso político mediático”, el desesperado pedido de L-Gante a su abogado Foto: Instagram

El magistrado entiende que aún hoy persisten, aunque con menor peligrosidad, riesgos procesales como el entorpecimiento de la causa y el no apego al proceso por parte de L-Gante. Si bien desde la justicia se consultó por lugares en los penales bonaerenses, el juez, en su escrito, dejó abierta una posible prisión domiciliaria.