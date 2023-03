Rosalía reveló qué es lo que la enamoró de Rauw Alejandro y lo comparó con C. Tangana

Antes del lanzamiento de su primer EP juntos, Rosalía y Rauw Alejandro estuvieron charlando con el reconocido streamer español, Ibai Llanos. Durante la entrevista, la cantante de “Motomami” abrió su corazón y confesó qué fue lo que la enamoró del puertorriqueño. Además, le tiró un palito a su ex, C. Tangana.

Por primera vez, Ibai recibió a Rosalía y Rauw Alejandro en la cocina de su casa para hablar sobre su nuevo proyecto. “Nunca habíamos hecho una entrevista juntos”, reconocieron los artistas que llevan ya más de 3 años de novios, compartiendo momentos en un estudio de grabación.

“La gente siempre lo pedía pero yo creo que nosotros siempre pusimos nuestra relación por delante”, reflexionó la catalana. “Meternos en un estudio, empezar un proyecto cuando estamos empezando una relación no sé si… yo creo que es mejor sentar las bases de la relación y luego si hay que hacer música que fluya”, agregó.

“Si escuchas el proyecto completo podrías entender las canciones como fases del amor”, dijo la Motomami respecto al concepto del EP. “Cuando lo escuches creo que te vas a dar cuenta de por qué pusimos esta primero, esta segunda y esta después”, añadió el músico.

Rosalía confesó qué es lo que la enamoró de Rauw Alejandro

Durante la entrevista, también hablaron sobre sus fanáticos y cómo reaccionaron cuando oficializaron la relación. Rauw Alejandro reveló que al principio los fans de Rosalía se mostraban reacios a que fueran novios, pero con el tiempo lo aceptaron y ahora ambos fandoms los apoyan.

“Pensaban que eras un bad boy” señaló Ibai y Rosalía adhirió. “Yo cuando te conocí pensaba que eras de una manera y luego me sorprendiste”, dijo la catalana. “Yo tenía la fe perdida en la masculinidad”, agregó firme. “Y fue conocerte y me cambió un poco la situación”, confesó ante su pareja.

“¿Por qué lo digo? Yo, los hombres que he tenido a mi alrededor, durante mi vida yo sentían que eran muy indisponibles emocionalmente”, profundizó haciendo referencia a sus anteriores parejas, entre ellas C. Tangana.

“Tú fuiste para mí la primera vez que no sentí eso, sentí que no tenías miedo de querer y ser querido” agregó frente a su novio. “Madre mía qué profunda me he puesto”, comentó para descomprimir la situación y continuar con la entrevista.