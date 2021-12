Replik volvió a competir recientemente en el Torneo Clasificatorio para FMS Argentina temporada 2021/2022, tras haber clasificado con una prueba online. Aunque no pudo contra Tata (subcampeón y ascendido) se confirmó su presencia en la primera jornada con una batalla de exhibición contra el mendocino Sub, quién estará de local.

Ambos freestylers fueron convocados para reemplazar la batalla aplazada entre MP El Juvenil y Papo (tras la baja de Dtoke). Los dos mantuvieron una charla en directo a través del Instagram de FMS Argentina y contaron cómo se sienten antes del enfrentamiento.

Con la ventaja de ser local y sin la exigencia de estar compitiendo en la liga, Sub confesó que se prepara para volver a rapear “más fiel” a sus comienzos, sin “la presión” de tener que ganar.

“Me encantó desde que me avisaron que la batalla era contra Manucho” confesó el mendocino. “Es uno de los pibes que más respeto” aseguró y agregó que “rapear con él va a ser ‘manso’ momento”.

Por su parte, Replik señaló la importancia de la vuelta del público a los eventos de freestyle. “Es muy necesario”, aseguró. “Las veces que competí sin público no me convenció, no me terminé de sentir completo” sostuvo y agregó que “la interacción, el aliento, lo épico del combate lo da la gente”.