La cantante colombiana Karol G triunfó este jueves en los Premios Juventud 2022 con nueve galardones, entre ellos Álbum del Año, por “Kg0516″, dominando por segunda vez en menos de un mes unas premiaciones en San Juan dedicadas a la música latina. Entre los artistas urbanos argentinos, no hubo ganadores.

Artista de la Juventud Femenino, La Más Pegajosa (La canción que no puedes dejar de cantar) por “Provenza”, Mi Artista Favorito Streaming y Girl Power (La mejor colaboración entre dos o más artistas femeninas) por “Mamiii” junto a Becky G, fueron algunos de los premios que obtuvo. Otros galardones que se llevó la colombiana, que no asistió a los premios, fueron Quiero Más (Influencer o actor que más sigo en las redes y siempre quiero más), El Más Trendy (Marcando las tendencias) y Colaboración OMG (Mejor Colaboración con un artista anglo) con “Don’t Be Shy” junto a DJ Tiesto.

J Balvin junto a Valentina Ferrer en los Premios Juventud 2022. Foto: Instagram

Karol G viene de otra cita en la que arrasó, también con nueve reconocimientos: la tercera edición de los Premios Tu Música Urbano.

Por su parte, Tiago PZK, Duki, Lit Killah, Nicki Nicole, María Becerra, Cazzu, Emilia Mernes, Trueno y Bizarrap estuvieron nominados, aunque no corrieron con suerte y se quedaron con las manos vacías.

Los Premios Juventud, que distingue a figuras del mundo del entretenimiento y el espectáculo, se celebraron este año por primera vez en Puerto Rico, tras 18 ediciones previas en Miami.

Vale agregar que J Balvin llegó a los premios empatado con Karol G con la mayor cantidad de nominaciones (11), pero solo obtuvo un galardón por Vídeo con el Mensaje Más Poderoso (Vídeo con el mejor mensaje social) por “Niño Soñador”. Sin embargo, obtuvo el reconocimiento de “Agente de Cambio” por su trabajo en favor de la salud mental, así como por su rol activo en la recaudación de fondos para las víctimas de tiroteos masivos y el apoyo a los trabajadores agrícolas durante la pandemia.

Cazzu, protagonista al destacar el poder femenino

Tras recibir el galardón, Kany García ofreció un discurso de más de tres minutos, luego de que la artista puertorriqueña transgénero Villano Antillano, la mexicana Ángela Aguilar, la colombiana Goyo y la argentina Cazzu interpretaran algunas de sus canciones. “Una trapera alternativa, descaradamente talentosa que no tiene pelos en la lengua como lo es Cazzu”, destacó García.

Cazzu, presente en los Premios Juventus 2022. Foto: Instagram

A su vez, reconoció a Villano Antillano por ser “una mujer que representa la diversidad, la inclusión, la visibilidad, una mujer que está haciendo historia”.Sobre el premio, García sostuvo: “Tiene un valor incalculable, para recordarle a cada mujer, a cada niña que me está viendo, que no merecemos vivir con miedo y que dejemos de normalizar lo que se normaliza nunca”.