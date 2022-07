Cazzu cuenta con una comunidad de 3,9 millones de seguidores en su cuenta de TikTok. La cantante es una de las artistas de momento. Recientemente viene de lanzar su nuevo disco Nena Trampa.

Cazzu en Gallery Sessions Foto: YouTube

En la plataforma de videos acaba de subir uno donde realiza uno de los “trends” del momento. Se trata de mostrarse al natural, tapar la cámara y aparecer “toda lookeada”.

La interprete de Turra eligió la canción Fua Mi Amor de Callejero Fino para el challenge. Primero se la ve luciendo una camisa manga corta negra y con la cara “lavada”. Luego aparece con un outfit increíble. Mostrando un top negro triangular con tiras cruzadas y los ojos bien maquillados de naranja.

La rapera se mostró muy sensual en las redes. Foto: @cazzu

Cuáles son los planes de Christian Nodal y Cazzu

Los rumores sobre el romance comenzaron luego de que los artistas fueran captados en publico dándose la mano en reiteradas ocasiones. Luego se volvió un viral de Nodal antes de subir a cantar donde le dice “te amo” a la interprete de Maléfica.

Cazzu y Christian Nodal están juntos y se besaron en público

En el programa Chisme No Like revelaron que el cantante tendría deseos de formar una familia con Cazzu: “Está en argentina, está descansando, se está relajando de todo esto que ha pasado, pero no solo eso, están buscando una propiedad para vivir ahí alejarse de su vida millonaria de aquí en Los Ángeles, para irse a vivir allá donde termina el mundo, en Argentina”