Pasado youtuber: El video retro de Ángela Torres antes de saltar a la fama que se volvió viral

Las redes sociales tienen esa capacidad de revivir momentos del pasado que sorprenden incluso a los fans más atentos. Esta vez, un video vintage de Ángela Torres y Tiziana Sabatini volvió a circular y generó miles de comentarios. En las imágenes, se las ve adolescentes, bailando y cantando frente a la cámara, con looks caseros y también con uniforme escolar.

El clip fue compartido por una cuenta de Twitter que escribió: “Ahora todos conocen a Ángela Torres, pero yo la sigo desde que hacía videos star siendo la mejor amiga de Tiziana Sabatini y recién comenzaba en el mundo de la actuación”. En cuestión de horas, el posteo acumuló cientos de likes y retuits.

El video se hizo viral en Twitter.

El presente laboral de Ángela Torres

Ángela Torres pertenece a una familia emblemática del espectáculo argentino. Es hija de Gloria Carrá, sobrina de Diego Torres y nieta de Lolita Torres, lo que la conecta directamente con una tradición artística de peso. Hoy se luce como co-conductora de Nadie Dice Nada, el programa de Luzu TV, junto a Nico Occhiato, Momi Giardina, Santi Talledo, Martín Garabal y Flor Jazmín Peña.

Además, atraviesa un gran momento con su carrera musical. El lunes 15 estrenó el videoclip de Favorita y Placard, dos de sus últimas canciones, y rompió sus propios récords personales en reproducciones.

Torres está en un gran momento profesional con su música.

El hallazgo del clip coincidió con otro anuncio importante: Ángela agotó las entradas para sus shows de Margarita en el Xirgu y confirmó nuevas funciones el 10 y 12 de octubre. “No tienen una idea de lo especial que es lo que estamos preparando. Nivel de ansiedad 100%”, escribió en sus redes.