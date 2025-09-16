El terrible accidente que sufrió Nico Occhiato antes de grabar La Voz Argentina que generó preocupación: “Es algo médico”

Minutos antes de iniciar la gala del lunes 15 de septiembre en La Voz Argentina, Nico Occhiato atravesó un episodio inesperado en su camarín que pudo haber tenido consecuencias graves. Todo sucedió mientras una maquilladora del canal le aplicaba un producto en el rostro y el conductor notó algo extraño que encendió las alertas.

Según informaron, mientras lo preparaban para salir al aire, la profesional le dijo: “Te estoy colocando una manteca que actúa como hidratante”. En ese momento, el conductor advirtió un detalle sospechoso en el producto y preguntó: “¿Esto tiene color? ¿Por qué sucede eso?”. La respuesta que recibió lo dejó completamente helado.

El terrible accidente que sufrió Nico Occhiato en La Voz Argentina

La maquilladora le explicó con total naturalidad: “Es porque es de durazno”. Fue entonces cuando el conductor reaccionó con sorpresa y seriedad: “Yo soy alérgico, no puedo estar cerca del durazno. No es broma, no lo estoy diciendo en chiste”, advirtió de inmediato, visiblemente incómodo por la situación.

El incidente, ocurrido apenas minutos antes de que comenzara el show televisivo, generó gran tensión entre todos los presentes. El conductor debió detener el maquillaje de inmediato y solicitar con urgencia que retiraran cualquier resto del producto para prevenir una posible reacción alérgica en vivo.

Lejos de tomarlo a la ligera, el conductor destacó la seriedad del asunto: “No es invento, es algo médico. Si me acerco a un durazno puedo tener un problema serio”, aseguró, dejando claro que no se trataba de una exageración. La producción, por supuesto, tomó nota del incidente y logró que no pasara a mayores.

Finalmente, todo quedó en un susto, aunque sigue siendo llamativo que un detalle así se les haya escapado en un programa de semejante magnitud. Como el propio conductor expresó: “No fue un chiste, era una situación real”.

El desopilante error de Nico Occhiato en La Voz Argentina 2025 que se volvió viral

El episodio en el camarín de La Voz Argentina demostró que incluso los detalles más pequeños pueden convertirse en situaciones de riesgo. Gracias a la rápida reacción de Nico Occhiato y a la atención del equipo de producción, lo que pudo haber sido un problema grave se resolvió a tiempo, dejando un recuerdo impactante para todos los presentes.