Casi 4 años después, se conoció el verdadero motivo de la separación de Nico Occhiato y Flor Vigna.

Flor Vigna y Nicolás Occhiato se cruzaron por primera vez en televisión durante sus comienzos profesionales, formando parte del programa Combate, emitido por El Nueve. A partir de ese encuentro, surgió una relación amorosa que se mantuvo durante casi siete años.

Nico Occhiato y Flor Vigna en Combate.

Aunque en su momento Flor y Nico anunciaron su separación de forma amistosa, su relación siempre estuvo rodeada de comentarios y rumores. Cuatro años después de su ruptura, el conductor decidió finalmente revelar la verdad sobre lo que realmente ocurrió entre ellos.

La razón por la que se separaron Nico Occhiato y Flor Vigna

Nicolás Occhiato habló sobre las razones que lo llevaron a poner fin a su relación con Flor Vigna y aclaró que la decisión fue completamente suya: “Fui el que tomaba la decisión, pero de algo que estaba pasando y era evidente, teníamos formas distintas de percibir la vida o la pareja, pero por el amor que nos teníamos lo intentábamos”. Con estas declaraciones, dejó en evidencia que las diferencias personales jugaron un papel clave en la ruptura.

El conductor de La Voz Argentina añadió que, pese al cariño mutuo, la relación había dejado de ser saludable para ambos: “La realidad es que no le estaba haciendo bien a ella, ella no me estaba haciendo bien a mí, pero por el amor lo intentábamos”. Con estas palabras, reconoció que la decisión de separarse fue necesaria para el bienestar de los dos.

Hoy, tanto Nicolás Occhiato como Flor Vigna transitan caminos por separado, cada uno en una nueva relación donde demuestran gran complicidad. Flor está en pareja con Lautaro López, conocido como Soy Lauta, músico, compositor y pianista de La Plata. La pareja comparte su día a día en redes sociales, mostrando su vida juntos y su pasión por la música y el arte.

Por su parte, Nicolás Occhiato mantiene un vínculo sentimental con Flor Jazmín Peña. Si bien se conocieron en Bailando, no fue hasta que comenzaron a trabajar juntos en proyectos de Luzu TV que decidieron hacer pública su relación, consolidándose como una de las parejas más sólidas del momento.