La alarmante predicción de una vidente sobre la peor noticia que recibirá Flor Vigna con su novio: “Te quiere cortar y...”.

Cuando la tarotista le preguntó si alguien le había hecho magia negra últimamente, la respuesta no fue la que esperaba, y la modelo se sorprendió aún más ante una advertencia sobre lo que le depararía el futuro.

Esto fue lo que predijo la tarotista sobre el futuro de Flor Vigna

Flor Vigna participó recientemente del stream de Martín Cirio y decidió someterse a una lectura de tarot, durante la cual la especialista le reveló dos cosas que la dejaron completamente sorprendida. Al preguntarle si alguien le había hecho magia negra últimamente, la respuesta no fue la que esperaba y se sorprendió aún más con una advertencia sobre su futuro.

Previo a consultar por la brujería, la tarotista anticipó: “Hay un embarazo que se re viene y me parece que no lo vas a poder evitar”. En shock, la bailarina reaccionó negativamente ante la noticia de un futuro bebé: “No que mi novio es hippie y yo no estoy en un buen momento económico”.

Para reafirmar lo que indicaban las cartas, la mujer agregó: “Se viene un baby importante”, destacando el tamaño que tendría el futuro hijo o hija de Vigna.

Al responder la pregunta inicial sobre la posible brujería, la tarotista no ocultó la información más dura que le revelaban las cartas: “Si tenés brujería o no, me dice que sale una energía del diablo que te quiere cortar y que sí, fue una amistad. Yo no sé tu contexto con tu pareja y todo, cómo lo conociste y demás, pero es alguien que lo deseaba, ¿entendés? Y te conocía y como que se calentó”.

La sesión dejó tanto a Cirio como a Flor atónitos por la precisión de las lecturas. Aunque no se mencionaron nombres, la tarotista dio un dato sobre la posible persona detrás de la energía negativa: “Me dicen (las cartas) que te conocía como que te tenían como un saludo o una cordialidad”.

Sin embargo, para traer algo de calma, le aseguró que todo podía solucionarse con una limpieza de energía.