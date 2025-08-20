Flor Vigna acusó de "Tatiana" a Griselda Siciliani por quedarse con Luciano Castro: "Se hacía la amiga y...".

Flor Vigna volvió a quedar en el centro de la escena por su pasado sentimental con Luciano Castro, con quien mantuvo una relación durante algunos años. Hoy el actor se muestra enamorado de Griselda Siciliani, con quien blanqueó su romance públicamente y no oculta la complicidad que tienen juntos.

Se supo quién sería la tercera en discordia entre Flor Vigna y Luciano Castro

Sin embargo, lo que más sorprendió en las últimas horas fue una revelación que hizo la propia Flor en una charla distendida con Martín Cirio. Allí, la cantante y bailarina recordó un vergonzoso momento que vivió con la actriz, y no dudó en contarlo con lujo de detalles.

Esto fue lo que dijo Flor Vigna de Griselda Siciliani

Cabe destacar que Flor Vigna y Griselda Siciliani mantenían una relación de amistad, pero todo cambió con el correr del tiempo. Según la propia influencer, hubo un quiebre que marcó para siempre ese vínculo. En la charla con Martín Cirio, el conductor no dudó en lanzar una fuerte frase que expuso la incomodidad: “Se hace la amiga y después se quiere garch... a tu novio, es raro”, le dijo a Flor, dejando entrever lo complejo de la situación.

En su relato, Flor Vigna no se guardó nada y recordó cómo se sintió al descubrir ciertas actitudes de Griselda Siciliani mientras ella estaba en pareja con Luciano Castro. “Obvio, ella a mí me decía ‘venite al teatro con Lucho’ porque le mandaba a él y no le respondía... te da bronca”, explicó con crudeza.

Sin embargo, también reconoció que aquella experiencia fue un punto de quiebre en su vida: “Después yo entendí que me tenía que separar y sin ese cuerno no me iba a animar. Estaba haciendo de madrastra, nada que ver, yo tenía que estar en la Bresh, no haciendo fideos”, concluyó con sinceridad.

De esta manera, Flor Vigna dejó al descubierto no solo los motivos que la llevaron a ponerle fin a su relación con Luciano Castro, sino también el trasfondo de lo que fue su vínculo con Griselda Siciliani. Con sus declaraciones, la artista mostró que detrás del escándalo hubo dolor, aprendizaje y una decisión personal que le permitió reinventarse y apostar nuevamente por sí misma.