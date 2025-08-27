Nicolás Occhiato no aguantó más y contó la verdad sobre el último accionar de Olga: “Fueron desleales”

Durante los últimos días, el equipo de Olga organizó un torneo de paddle de canales de streaming y, sorpresivamente, Luzu TV no fue invitado. Como es de suponer, desde “LAM” abordaron a Nicolás Occhiato para que hablara al respecto y, este no se calló nada.

En principio, Nicolás Occhiato intentó evadir el tema al ser abordado por “LAM” y simplemente dijo: “No tiene nada que hacer Luzu ahí”. Después, el fundador de Luzu TV dejó la ironia atrás y se refirió puntualmente a las internas que hay con Olga.

Nico Occhiato

Qué dijo Nicolás Occhiato sobre las tensiones con Olga

Aunque Nicolás Occhiato quiso apostar por la paz, las situaciones conflictivas con Olga lo persiguen y es por ello que decidió, finalmente, sincerarse frente a las cámaras de América TV.

Puntualmente, el fundador de Luzu TV dijo: “Yo trato de manejarme con los valores que me enseñaron y la verdad que no hicieron cosas piolas ellos con nosotros. No se portaron bien, fueron desleales, ¿por qué tenemos que hacer cosas en conjunto? No está todo mal tampoco, pero uno elige qué no hacer“.

Como si lo antes mencionado fuera poco, Nicolás Occhiato comentó que no solo no recibió la invitación por parte del equipo de Olga, sino que además se enteró por medio de Damián Betular: “Me lo mencionó Betu porque nos llevamos bárbaro, tuvimos un viaje a Wimbledon hace poco y me lo mencionó, pero sabiendo... Me dijo: ‘che, sin ningún compromiso’. Tenemos la mejor con él y con Nati (Jota)”.

En ese sentido, Nicolás siguió con su desahogo y sumó: “La realidad es que por qué deberíamos caretear una situación si no se comportaron bien con nosotros y podrían haberse charlado un montón de situaciones, pero no se hizo”.

Nico Occhiato

Por último, pero no menos importante, Nicolás Occhiato reflexionó lo siguiente sin involucrar a figuras puntuales del streaming: “Trato de aprender, de manejarme con los valores que me educaron y así nos va bien. Sigo aprendiendo a conducir, a ser un mejor empresario, un mejor productor, y por ahí esto es un error, o no”.