Ángela Torres conmovió al contar el momento más difícil que vivió a sus 17 años: “Fue un trauma”

Ángela Torres abrió su corazón y dejó a todos conmovidos. En una reciente entrevista con Resumido Info, la artista recordó el episodio más duro de su carrera y confesó que todavía lo vive como una herida abierta. Todo ocurrió cuando tenía apenas 17 años, en plena etapa de crecimiento personal y profesional, y fue víctima de comentarios crueles sobre su cuerpo en televisión.

“Me acuerdo que un día, esto no me lo olvido nunca más, prendí la tele y estaban en Mirtha Legrand, haciéndome mierd*, pero hablando de… haciéndome bullying por mi cuerpo. Diciendo que yo era un enano gordo y no sé qué”, relató Torres con crudeza.

El duro recuerdo de Ángela Torres sobre su paso por la televisión

La intérprete explicó que lo que más la marcó fue sentirse totalmente indefensa frente a ese tipo de burlas públicas. “Me acuerdo que me sentí tan expuesta, porque aparte yo tenía 17 años, no entendía nada de lo que estaba pasando… me sentí muy vulnerable. Fue un trauma, fue algo que me marcó para siempre”, aseguró.

Ángela Torres nació en una familia rodeada de arte. Es hija de Gloria Carrá, sobrina de Diego Torres y nieta de Lolita Torres, una de las grandes divas de la música argentina. Desde muy chica pisó escenarios y se ganó un lugar propio tanto en la actuación como en la música, destacándose por su voz potente y su estilo auténtico.

Ángela Torres y un primer paso de pop sofisticado. (Sony Music)

A pesar de su talento, el camino no fue sencillo. El episodio de bullying mediático coincidió con un momento de máxima exposición y, según se supo, en aquel programa también estaban Guido Süller y Charlotte Caniggia, quienes se rieron mientras se hablaba de su cuerpo. “Esas heridas se marcan, quedan, es algo que se trabaja en terapia”, remarcó Ángela, dejando en claro que aún hoy sigue elaborando lo vivido.

La cantante y actriz comparte imágenes en sus redes.

En la entrevista, la actriz destacó lo difícil que es crecer en la mirada pública siendo mujer. “No es fácil ser mina, estar expuesta, aprender a quererte, quererte como sos, aprender a querer tu cuerpo. Es un proceso que ya de por sí es complejo, y si encima te sentís recontra expuesta en una edad de pleno desarrollo, es durísimo”, reflexionó.