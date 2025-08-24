Alex Caniggia reveló que se reconcilió con su hermana Charlotte tras meses distanciados: “Unidos para siempre”

Alex Caniggia es uno de los famosos que más repercusión causa por sus dichos y actitudes polémicas tanto en redes sociales como en la televisión. El mediático estuvo de viaje por China con Marley y junto a su hermana Charlotte, pero lo que más llamó la atención es que no se hablaron durante su estadía porque estaban peleados.

Es conocido por todos la interna familiar de los Caniggia, Alex está peleado con su mamá Mariana Nannis por echarlo del departamento cuando Melody estaba por dar a luz a Venezia, la nieta de Nannis, a esto se sumó que el mediático se peleó con su hermana cuando esta acusó a la bailarina y la expuso públicamente.

Los mellizos Caniggia saltaron a la fama juntos y siempre se mostraron inseparables más allá de los conflictos familiares y entre sus padres. Tanto Alex como Charlotte se defendían a capa y espada ante los problemas. Sin embargo, la relación entre ellos se rompió y los hermanos tuvieron una polémica pelea.

Melody Luz vs. Charlotte Caniggia. Foto: captura pantalla

Alex Caniggia anunció su reconciliación con Charlotte, su hermana tras la polémica pelea

Durante el viaje con Marley, el conductor le preguntó a Charlotte: “¿Está todo bien con Melody y Alex?“. Ante esto, la famosa respondió tajante: “El drama fue cuando salió ella a criticar a mi mamá y me salió a matar a mí”.

Sin embargo, el amor entre los hermanos pudo más y tras meses de no hablarse, Alex sorprendió con una emotiva publicación hacia su hermana Charlotte.

Alex Caniggia anunció su reconciliación con Charlotte, su hermana tras la polémica pelea

“Hemos chocado mil veces, pero siempre volvemos a estar lado a lado”, escribió Alex en sus redes sociales para dar a conocer la noticia.

Alex Caniggia anunció su reconciliación con Charlotte, su hermana tras la polémica pelea

“Hermana, ahora más que nunca. Hermanos unidos para siempre. Te amo sis”, agregó Alex en el emotivo mensaje junto a varias fotos de los dos juntos en el viaje por China que hicieron en el programa de Marley.

En las fotos los hermanos se mostraron juntos en distintas actividades, y dejaron de lado sus diferencias familiares. Los seguidores de los mellizos celebraron la unión, mientras que otros señalaron que la bailarina no va a estar contenta con la decisión.