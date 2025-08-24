Mirtha Legrand se metió en la polémica y apuntó sin filtros contra Gimena Accardi: “Lo dejó como cornudo”

Gimena Accardi y Nicolás Vázquez fueron una de las parejas más queridas y consolidadas de los medios de comunicación, pero su amor llegó a un fin y hace un mes anunciaron su separación tras 18 años juntos. No obstante, esta semana, se conoció la infidelidad de la actriz a su esposo y se desató un escándalo mediático. Mirtha Legrand no quedó ajena a la polémica de la semana y habló del tema.

“Estoy angustiada, estoy mal. Me mandé una cagada malísima. Lo que se dijo es cierto, pero sólo la mitad. En la pareja, soy la responsable de haberse mandado una cagada. Matenme, linchenme, hagan lo que quieran, pero del otro lado hubo entendimiento”, expresó Gimena en su descargo cuando confesó su infidelidad.

“Lastimé a la persona que amo, que es Nico y era a la última persona que quería lastimar porque no se lo merece y desde hace dos meses se come un hate terrible. La ligó de rebote, lo acusaron de infiel y como es un señor, me cuidó“, agregó la actriz.

Luego de la confesión de la actriz comenzaron las especulaciones sobre quién es el hombre con el que engañó a Nico Vázquez. Pero no solo eso, sino que la expareja está en el foco de la prensa y redes sociales, por lo que todos opinan.

La sincera opinión de Mirtha Legrand sobre la infidelidad de Gimena Accardi a Nico Vázquez

Cuando tocaron el tema en el programa de Mirtha Legrand, la periodista Karina Iavícoli, invitada, defendió a la actriz por la exposición obligatoria: “Me parece feo el lugar en el que quedó Gimena. Tuvo una necesidad de hablar y eso lo entiendo, pero yo nunca vi a un hombre hacer esto de sentarse y dar explicaciones. Ella lo quiso cuidar porque lo quiere mucho y me resulta molesto cómo la atacan. No está bien”.

“Ella asumió que había sido infiel y como él la pasó mal, dio la cara por él. Ningún hombre hace eso de reconocer, contar que fue infiel y que todo el mundo la trate como si hubiera matado a alguien. Ni a los políticos les pedimos tanto”, agregó a su opinión la periodista.

Esto dio el pie para que Mirtha Legrand deje su opinión y expresó tajante: “En general una infidelidad se oculta, no se comenta”.

Mirtha Legrand criticó a Gimena Accardi tras confirmar públicamente su infidelidad a Nico Vázquez (Collage web)

“¡Cómo habló ella! Largo, eh… Habló, a cámara, en televisión... No se explican esas cosas, se ocultan, no se hablan más“, comentó crítica la conductora sobre la actitud de Gimena de confesar su infidelidad.

“¿Para vos está mal que ella haya hablado?”, le preguntó la periodista a La Chiqui. Ante esto, Mirtha contestó sin filtros: “Sí. Porque a él lo hace quedar como un cornudo. Fea palabra, es fea, pero es así”.