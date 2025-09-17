Flor Jazmín Peña reveló el perturbador comportamiento de Agustín Franzoni durante su relación: “Mientras dormía...”

Yanina Latorre volvió a poner sobre la mesa en SQP y en LAM un fuerte y perturbador testimonio de Flor Jazmín Peña. La panelista recordó la dura situación después de que su expareja, Agustín Franzoni, revelara en La Casa Streaming que posee videos íntimos de la bailarina, un hecho que desató gran preocupación y polémica en el medio.

El influencer y actual integrante de Circuito Cerrado generó una fuerte ola de indignación en redes sociales al referirse a material privado de su expareja. “Tengo un par de videitos que no voy a borrar. No los borro ni en pedo… En un par de años capaz que salen fortuna. Están bien guardados”, expresó, desatando inmediatamente el repudio y la bronca de los usuarios.

Agustín Franzoni y Flor Jazmín Peña

Con la polémica ya instalada, Yanina Latorre trajo a la memoria un episodio anterior que también había generado incomodidad y rechazo. Según relató, Agustín Franzoni habría tenido un accionar muy cuestionable con Flor Jazmín Peña: sin pedirle permiso, le habría tomado fotos desnuda mientras ella dormía y, posteriormente, solía divertirse mostrando o comentando sobre ese material.

Se filtró qué hacía Agustín Franzoni con los videos íntimos de Flor Jazmín Peña

“Se ve que el pibe tiene un problema. Ella contó, un verano en Luzu, que tuvo un ex, que es él, que le sacaba fotos desnuda mientras dormía y al otro día se las mandaba por WhatsApp”, relató Yanina Latorre en la pantalla de América.

Luego, al repasar el testimonio de Flor Jazmín Peña, la panelista añadió: “Ella dijo que le parecía un horror, que era intimidante”.

En conclusión, las declaraciones de Yanina Latorre no hicieron más que reavivar la controversia en torno a Agustín Franzoni, dejando en evidencia episodios de presunta violencia simbólica e invasión a la intimidad que Flor Jazmín Peña habría sufrido en el pasado. El tema no solo generó indignación en el mundo del espectáculo, sino que también abrió el debate sobre los límites del consentimiento y el respeto en las relaciones.