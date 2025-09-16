La decisión que tomó Flor Jazmín Peña tras los polémicos dichos de Agustín Franzoni: “No me queda otra opción que...”

Después de los dichos que Agustín Franzoni hizo durante la emisión pertinente de Circuito Cerrado, programa que emite La Casa Streaming, Flor Jazmín Peña rompió el silencio y advirtió con implementar acciones legales en contra de su expareja.

Cabe aclarar que Agustín Franzoni dijo en el ya referido formato lo siguiente: “Tengo un par de videitos que no voy a borrar. En un par de años, capaz que salen fortuna. Están bien guardados en una memoria”.

Aunque el comentario era en tono de “broma” y Agustín Franzoni no mencionó el nombre de Flor Jazmín Peña, sus dichos se viralizaron en la web y todos concluyeron que hablaba de la mujer que hace más de 2 años lo enamoró.

Tras la gran polémica que se generó debido a la “broma” generada por Agustín Franzoni en vivo, Flor Jazmín Peña rompió el silencio mediante un audio que, posteriormente, se transmitió por LAM.

Qué dijo Flor Jazmín Peña sobre los dichos de su expareja

En la grabación antes referida, Flor Jazmín Peña se mostró indignada por la situación. Puntualmente, dijo: “Lo de Franzoni lo vi ayer, me da una vergüenza total”.

Aunado a ello, la bailarina comentó: “Tampoco puedo creer como nadie ahí, le frena el carro y encima ponen la cortina del programa en el que trabajo para que quede más claro de quién hablan”.

No obstante, Flor sumó: “Me da una vergüenza bárbara tener que hablar de algo que es tan íntimo, que les llegue a mis viejos algo que sucedió en completa intimidad y tener que hablar de esto porque a él se le ocurrió hacer un chiste al aire. Que no sé qué tan chiste es porque hasta lo siento como una amenaza".

Agustín Franzoni y Flor Jazmín Peña

Segundos más tarde, en la misma grabación, la influencer agregó: “Está diciendo al aire que tiene videos íntimos míos y que los tiene para poder hacer con ellos lo que quiera. Me siento completamente vulnerada. Roza cualquier tipo de límite, lo que está exponiendo".

Además, la novia de Nico Occhiato advirtió: “No me va a quedar otra que recurrir a la Justicia. No me queda otra opción. Hasta ayer hablaba bien de él porque entendía que lo que decía tenía que ver con un enojo, con un dolor. Pero ya pasaron dos años y tampoco es que le fui infiel con Nico. Siempre mantuvimos mucha honestidad, pero se ve que cambió. Por eso estoy shockeada".

Por último, pero no menos importante, la bailarina subrayó: “Tampoco me puedo quedar con los brazos cruzados, confiando que no va a hacer nada con eso, me entendés. Siento que cruzó una línea”.