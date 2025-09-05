Wanda Nara no dejó pasar la acusación de Momi Giardina y encendió la previa de MasterChef Celebrity con una filosa advertencia

Recientemente, Wanda Nara y Vero Lozano informaron sobre los famosos que formarán parte de la nueva edición de “MasterChef celebrity”. Entre los 20 nombres destacados, sobresalió de forma significativa el de Momi Giardina.

De acuerdo con la previa de “MasterChef Celebrity”, Wanda Nara tendría un asunto pendiente que resolver con Momi Giardina y le gustaría hacerlo frente a las cámaras e Telefe, cuando empiecen a grabar el reality.

Momi Giardina mostró el look que casi la deja afuera del Vaticano.

Qué dijo Wanda Nara sobre Momi Giardina en la previa de “MasterChef Celebrity”

En días pasados, Momi Giardina aseguró que había una persona muy famosa en la Argentina que compraba carteras trucas cuando viajaba a China. Incluso, la actriz comentó que ella vio la escena con sus propios ojos.

Tras realizar dicha polémica acusación sin revelar el nombre de la persona en cuestión, los cibernautas en la web supusieron que era Wanda Nara y empezaron a difundir la información inclinada hacia su persona.

Ahora bien, en el momento que Vero Lozano anunció la participación de Momi en la nueva edición de “MasterChef Celebrity”, Wanda Nara inmediatamente saltó y advirtió que tiene una cuenta pendiente con la actriz.

“Tengo para hablar con Momi también. Dijo que mis carteras eran trucas, pero se hacen pasar por mí”, comentó Wanda Nara frente a las cámaras de Telefe. No obstante, la empresaria mencionó que las marcas tendrían los registros de las compras que ha realizado.

Incluso, Wanda Nara invitó a las personas a mirar los registros referidos que deben figurar en Turquía (su antiguo lugar de residencia) y allí se destacarían la originalidad de sus costosos bolsos.

Aunque Wanda Nara dio una explicación muy clara de su postura, los cibernautas inmediatamente reaccionaron y remarcaron que, ella se habría dado por aludida, puesto que Momi nunca hizo mención de su nombre cuando habló de la famosa que compra carteras trucas en China.

De cualquier forma y, al igual que Luis Ventura, Momi se tendrá que ver cara a cara con Wanda Nara y el encuentro en cuestión promete generar diversas reacciones, por lo que tiene para decir no solo la expareja de Mauro Icardi, sino también la participante de “MasterChef Celebrity”.