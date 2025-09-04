Se supo que Wanda Nara y Maxi López van a trabajar juntos en televisión: “Falta firmar...”

Wanda Nara es una de las famosas argentinas que más repercusión genera en los medios de comunicación por su vida mediática. El escándalo del WandaGate en que está involucrado su exmarido Mauro Icardi y su nueva pareja la China Suárez, quien fue la tercera en discordia en el matrimonio, es lo más comentado. Maxi López, el padre de sus tres primeros hijos, es noticia por su acercamiento a la famosa.

Wanda Nara y Maxi López

La historia de Wanda con Maxi tuvo varias idas y venidas. Los famosos son padres de Valentino, Constantino y Benedicto, los adolescentes viven en Argentina con su mamá, y van de visita a Suiza, donde vive el exfutbolista junto a Daniela Christiansson, su hija Elle, y el bebé en camino.

Si bien en el pasado, Wanda se separó de forma polémica con Maxi, con el tiempo se calmaron las aguas y los exs hicieron las paces. Hoy, mantienen una buena relación y se ayudan en la crianza de sus hijos. Además, la famosa festejó la llegada de un nuevo hermano para sus hijos.

Mauro Icardi y Wanda Nara y sus hijos

De hecho, la famosa recordó que Maxi fue el primero en viajar al país cuando ella se enteró de su enfermedad y se hizo cargo de todo, lo cual tiene un precio impagable. “Él estuvo en mi peor momento cuando me enfermé, llegó primero que nadie al país para acompañarme y se quedó un mes. Eso lo valoré mucho", expresó en su momento.

Se viene una nueva edición de MasterChef con la conducción de Wanda Nara y en su versión famosos, de a poco se conoce la lista de participantes y entre ellos está Maxi López, según contaron en A la Tarde.

El inesperado trabajo de Maxi López con Wanda Nara

“Acaba de confirmarse la presencia de Maxi López en MasterChef”, expresó un panelista del programa. “Ha confirmado y negociado su participación”, agregó a la información.

A pesar de que el exfutbolista vive en Suiza con su familia, llegó a un acuerdo con el canal de la familia y por medio de su representante habría aceptado la propuesta. Es decir, que se verá una nueva versión entre Wanda y Maxi como aliados.

“En los próximos días se firman los papeles”, manifestó el panelista sobre el momento en que el exfutbolista firmará el contrato para sellar su participación en el reality de cocina.

“Él va a aprovechar el programa para contar su verdad”, opinó Carmela Bárbaro sobre Maxi.