El inédito cara a cara entre Verónica Lozano y Wanda Nara: cuándo será y qué revelarán sobre MasterChef

Después de las múltiples especulaciones que se han hecho al respecto, Vero Lozano anticipó los hechos que se relacionan a la próxima temporada de “MasterChef”. Además, la conductora de Telefe reveló que sostendrá un encuentro con Wanda Nara para hablar al respecto.

Cabe mencionar que Wanda Nara será la conductora de la nueva temporada de “MasterChef”, por lo cual, las promociones del reality serán encabezadas por ella y destacadas en “Cortá por Lozano” por Vero Lozano.

Wanda Nara, conductora de Masterchef Celebrity. Foto: web.

Qué dijo Vero Lozano sobre “MasterChef”

En la más reciente emisión de “Cortá por Lozano”, Vero Lozano adelantó: “Este jueves, al término de Argentina-Venezuela, se encienden las hornallas en Telefe”. Luego, la presentadora de televisión confirmó la edición pertinente de “MasterChef”.

Incluso, Vero Lozano comentó que hará un especial en “Cortá por Lozano” para hablar al respecto: “Llega un programa especial que vamos a hacer con Wanda Nara y vamos a estar anunciando los 24 participantes de la nueva temporada de Masterchef".

Asimismo, Vero Lozano siguió: “Estoy chocha, con Wanda estamos ahí viendo cómo lo vamos a hacer. Siempre hay una revelación, alguien que canta, alguien que es gracioso, para la adolescencia y para la gente mayor”.

Ahora bien, lejos de hacer un comentario que anticipe los hechos, Vero Lozano advirtió que la información exclusiva que respecta al reality más visto de la Argentina será revelada pronto: “Este jueves con Wanda te enterás de todo”.

De acuerdo con la información que ha transcendido en la web, el listado de famosos para esta nueva edición de “MasterChef” sorprenderá de manera significativa. Se cree que Evangelina Anderson participará después de haberse separado de Martín Demichelis.

También, resuena el nombre de Maxi López, exmarido de Wanda Nara y exmejor amigo de Mauro Icardi. De llegarse a oficializar tal hecho, el Wanda Gate se alzaría de nuevo con cruces entre las partes involucradas.

Pese a los incontables rumores y especulaciones que transcendieron sobre “MasterChef”, Vero Lozano aclaró, frente a la pantalla de Telefe, que la información sobre el concurso de cocina está resguardada con llave, por lo cual, no se podrá filtrar antes de tiempo.