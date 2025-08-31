La íntima confesión de Ángela Torres sobre sus relaciones que sorprendió a todos: “Es mi récord”

Ángela Torres fue una de las invitadas del programa Todo Pasa (Urbana Play), donde compartió anécdotas personales y habló de su presente artístico. En medio de la charla, sorprendió al revelar detalles de su vida amorosa, siempre marcada por relaciones largas.

“Yo soy muy noviera. Estuve de novia desde los 15 años. Ahora estoy sola hace 3 meses y es mi récord. Desde los 15 años. Te lo juro por Dios. Tuve 4 novios. Novios, novios, chicos. 6 años, 2 años”, confesó Torres con total sinceridad frente a Emilce Pizarro, Clemente Cancela y Matías Martin.

Ángela Torres con su ex más reciente, Rusherking.

Ángela Torres se confesó y habló sobre sus ex novios

En el ida y vuelta con los conductores, Ángela reconoció que la mayoría de las veces fue ella quien decidió terminar las relaciones, aunque en su última experiencia la situación fue distinta. “Siempre soy de dejar. Esta vez me dejaron. Y le agradezco muchísimo”, comentó con humor sobre el fin de su relación con Rusherking, mostrando que no tiene problemas en hablar de sus experiencias con naturalidad.

Consultada sobre si alguna vez permaneció en vínculos que ya no tenían sentido, la artista fue contundente: “Hay relaciones que no deberían haber existido directamente. Me doy cuenta después de que terminaron. Obvio. A veces te das cuenta estando ahí también, que decís: ‘hay algo acá que no…’”.

Ángela Torres. Foto: captura pantalla.

La charla incluso derivó en un comentario gracioso de Matías Martin: “¿Y por qué no nos podemos ir?”, a lo que Torres, divertida, respondió: “¿Dónde está Rolón?”.

El presente artístico de Ángela Torres

Más allá de sus confesiones personales, Ángela atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera. Acaba de lanzar su primer disco como solista, un proyecto en el que trabajó durante meses y que presentará con dos shows muy esperados.

Ángela Torres y un primer paso de pop sofisticado. (Sony Music)

Además, se consolidó como una de las figuras más destacadas de Luzu TV, donde ahora participa como co-conductora fija de Nadie dice nada, programa que comparte con Nico Occhiato, Flor Jazmín Peña, Santi Talledo, Martín Garabal y Momi Giardina.