Matías Martin confirmó que ya no está en pareja con Victoria De Masi: “Nunca fue...”

Tras 9 meses de romance, Matías Martin confirmó que ya no está más en pareja con la periodista Victoria de Masi. En principio, la expareja del también actor argentino fue la primera en hablar al respecto cuando estuvo como invitada en Radio con Vos.

Más exactamente, Victoria fue al programa de Romina Manguel y allí reveló que se separó de Matias Martín. Puntualmente, la periodista dijo: “Me separé hace unos meses largos. Está todo bien, lo quiero muchísimo. Lo respeto mucho, me parece un tipo brillante, tiene una familia hermosa y eso no es posible si no sos buena persona”.

Asimismo, la expareja de Matías Martin sumó: “Tuve una relación de pareja muy linda con él. Hace tiempo se terminó. No pasó nada grave”.

Después, en “A la Tarde” abordaron a Matías Martin para que reaccionara a lo dicho por su entonces pareja y, como era de esperarse, el periodista confirmó la noticia que Romina previamente dio.

Qué dijo Matías Martin sobre su ruptura con Romina

Durante una nota con el equipo de “A la Tarde”, Matías Martin expresó: “Hace unos meses que no estamos juntos”. No obstante, el periodista aclaró: “La quiero mucho, la respeto, es una persona importante para mí y voy a seguir queriéndola toda mi vida”.

En ese contexto, Matías Martin destacó que la ruptura no fue pública porque la relación fue privada, por lo cual, todas las novedades que respectan sobre la misma se mantuvieron bajo perfil.

Incluso, en la nota con “A la Tarde”, Matías Martin sumó: “Nos separamos hace un montón, nunca fue púbico el vínculo, así que mi admiración, respeto”. Por último, pero no menos importante, el periodista dejó entredicho que aún tendría comunicación con su expareja, pero en términos de amigos.

Matías Martin y Victoria De Masi.

Minutos más tarde, en el programa “SQP”, Yanina Latorre especuló sobre unas posibles tensiones entre Matías Martin y Victoria de Masi por lo que habría vivido ella durante la relación con él. Sea cual sea el caso, ambos se halagaron públicamente tras cortar el vínculo que los unió.