Después de 20 años al aire, Matías Martin anunció de forma sorpresiva que el programa “Basta de todo”, de FM Metro, no continuará en 2021. La última emisión será el 18 de diciembre y este viernes dedicó un espacio para reflexionar sobre los innumerables acontecimientos que cubrió a lo largo de su trayectoria.

“Lo que pasa me remueve todo, porque mi vida está en este programa, lo llevo dentro aprendí a amarlo a quererlo...”, comenzó a explicar, emocionado. “El último programa será en dos semanas. Dos semanas que tenemos para despedirnos, pero con la certeza de tomar una decisión con la que estoy en paz, estoy decidido a emprender esta cambio que significa terminar un programa que es una parte de mi vida”.

Matías Martin y el equipo de "Basta de todo". (Instagram/@matiasmartin)

Y luego, recorrió lo vivido al aire a través de las dos décadas: “Arranqué con 30 años y lo cierro con 50. Arranqué con la crisis del 2001 y termino con una pandemia, qué arranque, qué final, y en el medio la vida misma. Nueve presidentes. Hubo cosas que hicieron que Basta quede en la huella de la gente porque pasaron en horario de programa: que el Papa era argentino, que murió Diego Maradona, Fernando Peña o la noticia que sea”.

Además, el periodista repasó lo que vivió a nivel personal durante este mismo período: ”Estaba en pareja con Nancy Dupláa, tenía un hijo recién nacido, me separé al aire, me pasó el bardo mediático, el programa me ayudó a curar mis heridas, estuve soltero, me enamoré de mi mujer, tuve dos hijos más. Ellos no conocen a su papá haciendo otro trabajo que no sea Basta”.

Matías Martin cumplió 20 años frente al micrófono. (Instagram/@matiasmartin)

“Tengo amor impresionante por este programa y por esta radio que dejo en dos semanas, por este equipo y por la inmensa cantidad de gente que nos ha acompañado. Yo también soy oyente, es fundamental la gente, el programa tuvo un click cuando se encontró con la gente, deambulaba entre el fútbol y el interés general hasta que un día le pusimos el micrófono a la gente. A veces la gente contaba cosas al aire, infidelidades, tragedias, que no las había contado a la familia”, destacó.

Luego, informó que seguirá trabajando en radio, aunque no precisó en qué medio: “Alguno podrá no entender, no compartir la decisión, otro conectará con los momentos. Si te hicimos sacar una sonrisa, pensar, emocionar, si lloraste entre la 1 y las 5 para mí es misión cumplida. El año que viene estaré haciendo radio en otro lugar, pero era importante cerrar un ciclo y decir que buscamos hacer algo distinto con nuestro sello, que nos divertimos, que viajamos, fuimos a Berlín, París, Praga, Moscú, Miami, Pinamar, se transmitió en tantos lados”.

“Gracias, después de veinte años vimos pasar muchos dueños, muchas autoridades, y la relación a lo último no fue fluida y esto precipita la decisión, pero gracias también a las autoridades que apoyaron y compartieron un éxito increíble. Hice otras cosas y me fue bien, pero nada será como Basta, no le tengo miedo al fantasma de Basta y a la comparación. Acá estaré las dos semanas que quedan para despedirnos”, concluyó.