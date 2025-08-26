El incómodo momento de Romina Manguel con la exnovia de Matías Martin: “No me había enterado...”

La periodista Romina Manguel vivió un momento incómodo este lunes durante su programa “No dejes para mañana” (Radio con Vos), cuando entrevistó a la periodista Victoria De Masi, exnovia del conductor Matías Martin.

De Masi escribió un libro sobre Karina Milei que, dado los acontecimientos actuales, tomó notoriedad en las últimas horas. Mientras repasaba parte de lo que recogió en su obra y hablaba sobre la injerencia de la secretaria general de la Presidencia, Manguel hizo un paréntesis con un tema que nada tenía que ver con lo que estaban charlando.

“Le mandamos un beso a Matías Martin, porque vos tenés un perfil bajísimo. Las veces que te vimos públicamente: pareja de Matías y saliste a contarlo. Me soprendió, pusieron fotos, lo contaron y dio una nota en LAM... Así que, le mandamos un beso”, dijo de corrido Manguel y sin dejarle margen de reacción a su invitada.

El comentario de Victoria De Masi a Manguel sobre su separación

Visiblemente incómoda, De Masi le comentó: “Sí, le mandamos un beso... pero yo me separé de Mati hace unos meses largos”. Y explicó: "Está todo bien, lo quiero muchísimo. Lo respeto mucho, me parece un tipo brillante, tiene una familia hermosa, y eso no es posible si no sos buena persona. Tuve una relación de pareja muy linda con él. Hace tiempo se terminó. No pasó nada grave”.

A Manguel se le transformó la cara, miró para uno de sus costados y asumió: “Ok. No me había enterado de esa parte, me la perdí”. De Masi, para restarle incomodidad al momento le aseguró que con el periodista “estaba todo bien”. Para “salir jugando” de la situación, la conductora bromeó: “Entonces no le mandamos nada un beso”.