Momi Giardina abandonó el vivo de La Voz Argentina 2025 y generó preocupación: el motivo que la obligó a irse

La Voz Argentina 2025 comenzó y la pantalla de Telefe se llenó de talento, humor y mucha música. El programa que recorre el país buscando la mejor voz es conducido por Nicolás Occhiato y tiene de jurados a La Sole, Lali, Luck Ra y Los Miranda!. De igual manera el stream del canal y Luzu reacciona en vivo a lo que pasa, este es conducido por Momi Giardina, Santi Talledo y Sofi Martínez.

Los conductores digitales de la Voz Argentina 2025

El programa de talentos comenzó el pasado lunes 23 de junio dando paso a las audiciones a ciegas en las que los participantes cantan mientras los coaches están de espaldas, por lo que tienen que conquistarlos con la voz para que se den vuelta. Mientras esto sucede, en el streamig de Telefe junto con Luzu reaccionan a lo que va pasando y esto es en vivo.

En X se volvió viral el momento desesperado en que Momi Giardina se levanta del programa y se va, lo que generó preocupación y alerta entre los seguidores del ciclo.

Por qué Momi Giardina abandonó el vivo de la Voz Argentina 2025

“Amigos, necesito ir al baño. Ya vuelvo”, dijo al aire la conductora y salió corriendo, esto generó especulaciones sobre su salud y lo que ocurría en el programa.

Al otro día el productor explicó en Luzu qué pasó: “Momi, de la nada, nos manda un mensaje que decía ‘quiero vomitar’. Entonces me voy corriendo al estudio y le empiezo a hacer señas de ‘salí a vomitar’. Por eso ella miraba para todos lados, estaba buscando mi respuesta”.

En ese momento, Santi Talledo reveló más detalles de lo sucedido: “Anoche la llamo y me dice: ‘Si estábamos acá (en Luzu), me doy vuelta y vomito’. Nosotros, detrás de cámara, teníamos a Darío Turovelzky —el CEO de Viacom Internacional— y a las tres autoridades más importantes de Telefe. Ellos estaban viendo, y nadie sabía lo que estaba por hacer Momi. Salió diciendo ‘disculpen, voy un ratito al baño’, y agachada. Y cuando miro para el costado, se lanza un pato”.

Momi Giardina de Santi Talledo en el stream de la Voz Argentina 2025

Asimismo, Nico Occhiato contó su versión de la historia, ya que no estaba presente en el vivo: “Estaba en casa viendo el programa y, cuando arranca La Voz Argentina, cambio a Telefe. No vi nada. De pronto me empiezan a llegar mensajes preguntando si Momi estaba bien. Entro a Twitter y era tendencia”.

Santi Talledo contó el motivo de la descompostura de Momi: “Le dijimos ‘a ver vos, vieja, competí con Nina’ (la chica que hace acrobacia). Y Momi estiró la pata y se abrió de gambas. Se le revolvió todo el guiso. Yo rezaba que no me agarren náuseas”.