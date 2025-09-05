Ángela Torres contraatacó a Rusherking con una irónica y filosa pregunta: “Habría que preguntarle...”

Luego de dar por terminada su relación con Rusherking, Ángela Torres hizo algunas confesiones en Luzu TV y, como ya es sabido, ese accionar a su expareja no le sentó bien. Incluso, durante las últimas horas, el cantante apuntó fuertemente contra la actriz por intentar dejarlo en mal ante el público.

En ese sentido, Rusherking remarcó que, tras la ruptura, él guardó silencio para respetar lo vivido entre ambos, mientras que Ángela Torres optó por hacer revelaciones inéditas en los medios de comunicación.

Rusherking sobre Ángela Torres.

Ahora bien, lejos de ignorar los ataques que Rusherking le propició por X, Ángela Torres contraatacó a su exnovio. Al principio, cuando fue abordada por la prensa, la también actriz aclaró que sí estaba al tanto de los dichos de su ex: “Lo vi. Yo no siento que sea así, pero tampoco soy nadie para hablar sobre la percepción de él de las cosas”.

Aunado a ello, Ángela Torres remarcó el cero contacto que tiene con Rusherking: “Ya no es mi pareja, así que no es mi mundo”. No obstante, la cantante subrayó que, no siente que su postura en esta situación sea la incorrecta, puesto que ella se respalda en la libertad de expresión.

Incluso, en ese contexto, puntualizó: “Yo no tengo ganas de andar diciéndole cómo son las cosas para mí. Yo tengo una visión y él tiene otra”. Además, Ángela Torres aclaró el motivo por el cual la relación con Rusherking se acabó: “No terminamos mal, solo se terminó el amor”.

La última aclaratoria de Ángela Torres sobre Rusherking

Ángela Torres comentó ante la prensa que, en Luzu TV hablaban sobre temas económicos y, fue entonces cuando ella dio una reflexión basada en su vivencia personal. Es por ello que mencionó que cuando estaba con Rusherking aparentaba tener más de lo que en realidad tenía.

Sin embargo, con la reflexión referida, Ángela Torres puntualizó: “No era la intención dejarlo como rata”. Aunado a ello, la famosa dejó claro que su expareja es libre de hacer lo que desee: “No me molesta que hable, lo que él sienta lo respeto, no guardo rencores ni remordimientos. Le deseo lo mejor”.

Por último, pero no menos importante, a Torres le preguntaron si pensaba que Rusherking le guardaba rencor y, ella de manera filosa contestó: “Habría que preguntarle a él si guarda rencor...”.