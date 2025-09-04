Rusherking sacó los trapitos al aire y sin filtro destrozó a su expareja, Ángela Torres: “Hasta acá me guardé”

Meses atrás, Rusherking y Ángela Torres decidieron ponerle fin a la relación amorosa que habían iniciado previamente. Después de aquella sorpresiva ruptura, el cantante aseguró que todo había terminado en buenos términos. Sin embargo, la actriz dio a entender lo contrario.

Puntualmente, Ángela habló en LUZU sobre la entonces relación que tuvo con Rusherking y, entre tanto, dijo: “Yo vivía fingiendo que era millonaria como él, me copiaba y hacía los mismos gastos que él, entonces me separé y quedé seca”.

Ángela Torres y Rusherking durante su viaje en Tokio, Japón

Rusherking explotó en contra de su expareja, Ángela Torres

Aunque las opiniones de Ángela Torres para algunos no resultaron ser tan contundentes, Rusherking considera que su expareja habría sobrepasado los límites y lo dio a entender mediante unas fuertes publicaciones que compartió en X.

Tal como se observa en la segunda imagen adjuntada, Rusherking compartió en X un escrito que dice lo siguiente: “Hasta acá me guardé mi opinión… pero calculo que ya se dieron cuenta quién se paseó por mil programas hablando de su ex relación, y quién fue el que nunca dijo nada y guardó respeto”.

Rusherking sobre Ángela Torres.

Con dichas palabras, Rusherking dejó entredicho que Torres no era de las que exponía su vida personal, pero ahora lo hace al hablar sobre lo que ambos vivieron.

Igualmente, Rusherking comentó que no opinará más al respecto, para resguardar su vida personal: “No tengo más interés en hablar del tema tampoco, no lo necesito”.

No obstante, Rusherking aclaró: “Estoy bastante tranquilo, feliz y alejado de querer exponer mi vida”. Por último, pero no menos redundante, el cantante agregó: “Me voy a armar un fernet y a ver el partido”.

Ángela Torres. Foto: captura pantalla.

Es importante remarcar que, las últimas tres rupturas amorosas de Rusherking han dado de qué hablar, por los dichos que él en su momento hizo contra la China Suárez y María Becerra, dos de sus exparejas con las que hoy no guarda relación.

Con base a ese punto, algunos cibernautas recordaron cuando, en días pasados, Rusherking habló de forma despectiva sobre la China Suárez y se generó una gran polémica debido a ese hecho en particular.