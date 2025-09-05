La sorprendente confesión de Ángela Torres sobre su relación con Rusherking que dejó a todos en shock: “Yo vivía fingiendo...”

La vida sentimental de Ángela Torres volvió a estar en boca de todos. La actriz y cantante, actual panelista de Luzu TV, abrió su corazón en medio de una charla casual y terminó dejando una confesión inesperada sobre su relación con Thomas Nicolás Tobar, más conocido como Rusherking.

Todo arrancó cuando en el programa debatían sobre la diferencia entre viajar en primera clase o en turista. Entre bromas, Ángela contó una anécdota personal: “A mí me pasó que el año pasado salía con un chico que tenía bastante plata y yo no tenía ni un cuarto de la plata que tenía él”. Si bien no dio nombres, Nico Occhiato, conductor y dueño del canal, la interrumpió sin vueltas: “¿Rusherking?”. Ella no lo desmintió y dijo: “Le mandamos un beso”.

Enseguida, Flor Jazmín Peña sumó picante a la charla: “¿Él no colaboraba en un 25%?”. Y Torres, con un gesto entre fastidio y resignación, respondió apenas: “Bah”.

Con ironía pero también con sinceridad, la nieta de Lolita Torres fue más allá: “Yo vivía fingiendo que era millonaria como él, me copiaba y hacía los mismos gastos que él, entonces me separé y quedé seca”. Aun así, remarcó su independencia económica: “Siempre me mantuve sola desde muy chiquita y no estoy acostumbrada a pedir plata, siempre soy yo la que paga”.

La respuesta de Rusherking al comentario de Ángela Torres

La confesión no tardó en generar repercusiones. Entre los comentarios en redes se mezclaron quienes defendieron a Ángela y quienes criticaron la exposición pública de su ex. Minutos antes del partido de la Selección Argentina contra Venezuela, Rusherking decidió contestar desde su cuenta de X con un mensaje claro.

“Hasta acá me guardé mi opinión... pero calculo que ya se dieron cuenta quién se paseó por mil programas hablando de su ex relación, y quién fue el que nunca dijo nada y guardó respeto”, escribió.

En un segundo posteo, el músico dio por cerrado el tema: “No tengo más interés en hablar del tema tampoco, no lo necesito... estoy bastante tranquilo, feliz y alejado de querer exponer mi vida”.

Así, lo que empezó como un intercambio divertido en un programa de streaming terminó en un cruce mediático que confirma que el romance entre ambos, lejos de estar olvidado, todavía deja coletazos en la escena pública.