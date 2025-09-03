La inesperada revelación de Flor Jazmín sobre su sueldo en Luzu TV: “Negocié por 10 lucas más...”

Flor Jazmín Peña es una bailarina argentina que saltó a la fama tras su participación en El Bailando con Nico Occhiato. La famosa subía videos a redes sociales, eso hizo que el conductor la llame para formar el dúo, lo que la llevó a tener popularidad. Ahora, son una de las parejas más queridas de los medios de comunicación.

Flor y Nico llevan varios años juntos y son muy populares como pareja. Cabe recordar que empezaron en el programa Nadie Dice Nada en Luzu Tv, uno de los primeros programas del streaming que fue creado por el conductor.

Con el correr de los años, el ciclo fue mutando con sus integrantes, pero Nico y Flor siguen fijos hasta este año, cuando la bailarina dio un paso al costado para seguir sus sueños con la danza. Ahora solo participa del programa algunos días a la semana, ya que forma parte de una obra de teatro.

Las polémicas en torno a la productora Luzu Tv fueron creciendo con los años y a medida que sus integrantes se cambiaron de canal y fueron a Olga, como fue el caso de Nati Jota, Nacho Elizalde, Marti Benza, etc.

Uno de los rumores que más se instaló en las redes sociales y seguidores de los programas es que el sueldo de Luzu TV es bajo, y en otros ofrecen más.

La confesión de Flor Jazmín sobre el salario en Luzu Tv que generó polémica

Flor Jazmín subió una opinión a X que abrió debate otra vez sobre el sueldo que pagan en la empresa del novio de la bailarina.

"Me hice unos mates para arrancar el día tranquila y terminé llorando con el repaso de los principios de NDN. Bárbaro“, escribió la famosa sobre los recuerdos del inicio del programa.

“Yo me acuerdo textual mi primer sueldo y lo superior que me sentí porque logré negociar 10 lucas más JAJAJAJA”, expresó la bailarina en redes sociales abriendo debate sobre el sueldo que paga su pareja en la productora.

“Como si 10 lucas hicieran la diferencia, Florencia, cobrabas 2 mangos ah jajajajaja“, agregó en el mismo posteo Flor Jazmín.

Si bien la artista buscaba recordar sus comienzos en el streaming generó polémica con los sueldos que paga Nico Occhiato y los rumores de que son bajos.