¡Lo fulminó! Se filtró el insólito apodo que le puso una ex Gran Hermano a Rusherking tras un encuentro íntimo

Después de varios intentos por sostener la relación, finalmente a mediados de junio Ángela Torres y Rusherking decidieron terminar con su noviazgo. En medio de la ruptura surgieron fuertes rumores de terceros en discordia e incluso se habló de una posible infidelidad de parte del cantante, aunque la propia actriz salió al cruce y desmintió esas versiones para poner fin a las especulaciones.

Ángela Torres y Rusherking durante su viaje en Tokio, Japón

Sin embargo, el interés mediático alrededor de ambos no se detuvo. Al poco tiempo de confirmarse la separación, Ángela volvió a ser relacionada sentimentalmente con Franco Masini, un viejo amor de su pasado. Por su parte, Rusherking también quedó en el centro de la escena luego de que trascendiera la versión de un fugaz acercamiento con una ex participante de Gran Hermano, lo que volvió a despertar la atención sobre su vida amorosa.

Quién es la exparticipante de Gran Hermano que tuvo una cita con Rusherking

“Él la buscó por redes porque ella es muy linda”, comentó Fernanda Iglesias con picardía en Puro Show (El Trece), antes de dar a conocer el nombre de la joven que habría despertado el interés del cantante. Se trataría de Martina Pereyra, quien participó en la última edición de Gran Hermano y que, además, en su momento fue vinculada sentimentalmente con Tato Algorta, el reciente ganador del reality. Martina, oriunda de La Plata, no tardó en hacerse un lugar en el ambiente artístico: tras su salida de la casa, comenzó a trabajar en el mundo de la moda de la mano de la agencia Multitalent, reconocida por representar a importantes figuras del espectáculo y la pasarela.

Martina Pereyra, la participante de Gran Hermano que se descompensó en vivo. (Foto: web)

A pesar de la expectativa que generó el encuentro, el supuesto romance habría tenido una duración muy breve. Fue entonces cuando Iglesias sorprendió al revelar el particular apodo con el que se refieren al artista en su entorno: el mago. Y lo justificó con humor: “Le decimos el mago porque un polvo y desaparece”, lanzó entre risas, desatando la sorpresa de sus compañeros en el estudio.

Aunque el vínculo de Rusherking con la ex participante de Gran Hermano fue breve, volvió a poner al cantante en el centro de la escena mediática, mostrando que su vida amorosa sigue generando interés y curiosidad entre los fanáticos y los medios.