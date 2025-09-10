¿Para Icardi o L-Gante? Wanda Nara mostró un adelanto del videoclip de “Tóxica”, su nueva canción, y sorprendió a todos

El mundo de Wanda Nara nunca pasa desapercibido. Empresaria, conductora, madre de cinco e influencer, ahora también sigue apostando a su costado artístico con el estreno de Tóxica, su nuevo single. Esta vez, se unió al trapero español Kaydy Cain y al productor Negro Dub para presentar un videoclip que mezcla glamour, sensualidad y un guiño a la cultura urbana.

En cuestión de horas, las imágenes del video ya comenzaron a circular en redes sociales y provocaron todo tipo de reacciones. Mientras algunos celebraron que Wanda “no le teme a nada” y “sabe reinventarse”, otros criticaron el nivel de exposición y lo compararon con la vida personal de la mediática, siempre atravesada por romances, viajes y escándalos.

Uno de los looks de Wanda en el video.

“Tóxica”, la nueva canción de Wanda Nara

El clip de Tóxica la muestra a Nara en distintos escenarios, desde un sillón de cuero hasta una cama rodeada de luces rojas, pasando por un auto de lujo y un pasillo iluminado al estilo underground. Los looks fueron parte central: catsuit de cuero del que se abrió el cierre y también un conjunto sastrero brilloso.

La famosa tiene varias escenas hots en el video.

En varias escenas se la ve a Wanda muy cerca de Kaydy Cain, con gestos sugerentes y miradas que encendieron los comentarios. “Es todo lo que necesitamos en este momento”, “No canta un carajo siendo honestos”, “Alguien que conozco debe estar sentado en el techo de Turquía viendo esto a escondidas”, escribieron algunos fans.

Tóxica, el nuevo tema de Wanda.

El lanzamiento oficial se hará este jueves 11 de septiembre a nivel mundial y estará disponible en todas las plataformas. Mientras Wanda juega a fondo su rol de estrella pop, la China Suárez se mudó con Mauro Icardi a Turquía y viven muy enamorados, lejos del escándalo argentino.