Mauro Icardi tomó una drástica decisión para olvidarse de Wanda Nara y la China Suárez la celebró

Mauro Icardi emprendió un gesto definitivo para cerrar una larga etapa personal: cubrió por completo los tatuajes realizados en homenaje a Wanda Nara. La imagen que confirma este cambio fue compartida por la China Suárez desde Estambul.

Tanto el retrato de la empresaria en su antebrazo como las iniciales y el nombre fueron tapados con tinta negra, conformando un llamativo total-black que llamó la atención de muchos.

La prueba de que Icardi se tapó el tatuaje de Wanda

La ex Casi Ángeles compartió una imagen en Instagram donde se los ve posando en una terraza nocturna, con puentes y luces del Bósforo de fondo. El brazo izquierdo encubierto fue el foco de la escena y varios interpretaron el acto como un claro símbolo de cierre.

En las redes comenzaron a circular fotos del antes y después del tatuaje. En una producción para la Champions League ya se advertía la ausencia del diseño, lo que levantó sospechas de una edición digital. Pero ahora, con la foto definitiva, no hay vuelta atrás: esa tinta es permanente.

El tatuaje con la cara de Wanda en el brazo de Icardi.

La eliminación de esos tatuajes representa un mensaje inequívoco sobre una etapa concluida. Desde 2013, Icardi llevaba grabado en la piel a la madre de sus hijas como símbolo de amor. Ahora, ese vínculo fue literalmente tapado.

El responsable artístico fue el tatuador Arturo Pérez Méndez, más conocido como Artur Holykoi, quien aparece en una foto junto al rosarino publicando la obra. El deportista se mostró agradecido por la realización del nuevo diseño.

Este cambio aparece en medio del conflicto legal que Icardi y Nara mantienen por la tenencia de sus hijas Isabella y Francesca. El gesto simboliza también un fuerte compromiso con la China Suárez, consolidada como su pareja desde comienzos de año.