Se filtró el nuevo trabajo de la China Suárez en Turquía que dejó a todos sin palabras: “Trabaja de...”

Eugenia “la China” Suárez vuelve a estar en el centro de la escena, aunque en esta oportunidad no se trata de su vida sentimental sino de un aspecto laboral que hasta ahora había permanecido bastante oculto.

La China Suárez

Mientras en la Argentina crecen las especulaciones y los rumores sobre cuál es su presente profesional, en el programa El Diario de Mariana sorprendieron al dar a conocer detalles inéditos sobre la actividad que la actriz se encuentra llevando adelante en Turquía, país donde decidió instalarse en los últimos meses.

A qué se dedica la China Suárez en Turquía

El presente profesional de Eugenia “la China” Suárez volvió a generar sorpresa. En medio de las especulaciones sobre sus proyectos laborales, en El Diario de Mariana revelaron detalles de la actividad que la actriz está llevando a cabo en Turquía.

“También me contaron, no sé si se sabía sinceramente, que la China tiene un trabajo en Turquía. Trabaja de relaciones públicas de una marca de cosmética”, contó Martín Candalaft en vivo, dejando a todos los panelistas boquiabiertos.

Lejos de limitarse a ser simplemente la imagen de una campaña, Suárez se animó a explorar un costado diferente de la industria: “Ella, ya en el viaje anterior, había hecho un evento en una marca de cosméticos, que no sé si era de las primeras marcas de allá, pero ya estuvo en un evento. Me dijeron que trabajaba de relaciones públicas”.

La información no pasó inadvertida y rápidamente se convirtió en tema de conversación, ya que representa un giro inesperado en la trayectoria profesional de la actriz.

China Suárez junto a sus hijos: Rufina Cabré, Magnolia Vicuña y Amancio Vicuña. (Instagram @sangrejaponesa)

Todo indica que Eugenia Suárez está decidida a abrirse camino fuera de la Argentina y a consolidar su presencia en el mercado internacional, aprovechando las oportunidades que le ofrece Turquía. Este nuevo desafío laboral llega en un momento clave de su vida, en plena etapa de cambios y adaptación a su nueva rutina en Estambul, ciudad en la que se instaló para compartir el día a día con su pareja, Mauro Icardi.