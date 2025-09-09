La picante reacción de Wanda Nara al nuevo tatuaje de Mauro Icardi: ¿mensaje romántico o indirecta venenosa?

Tras haber estado en silencio por unos días, todo parece indicar que Wanda Nara retomó las indirectas hacia Mauro Icardi. La empresaria reaccionó de forma inesperada al nuevo tatuaje que se hizo el deportista en uno de sus brazos.

Hace menos de 24 horas, Mauro Icardi mostró mediante su cuenta oficial de Instagram que, su tatuador personal (Arturo Méndez Pérez) le tapó del brazo todos los tatuajes que hacían referencia a Wanda Nara y, sobre estos, realizó varios increíbles diseños.

Como es de suponer, algunos profesionales del medio no tardaron en relacionar el nuevo tatuaje de Mauro Icardi con Wanda Nara y la China Suárez. Un claro ejemplo de ello se evidenció en la más reciente publicación que hizo el periodista Guido Zaffora a través de X, ya que en esta el profesional escribió: “Justo una zorra se tatuó. Estos no ganan para disgustos”.

Guido Zaffora sobre el tatuaje de Mauro Icardi.

Sin embargo, las críticas no tardaron en llegar y al pie de la publicación en cuestión corrigieron a Guido alegando que el nuevo tatuaje de Mauro Icardi no reflejaría a una zorra sino a un lobo. Minutos después, Wanda Nara también reaccionó a la decisión que tomó su expareja.

Cómo reaccionó Wanda Nara al nuevo tatuaje de Mauro Icardi

Aunque Wanda Nara ha dicho en numerosas oportunidades que lo vivido con Mauro Icardi forma parte de su pasado, lo cierto es que sus acciones evidenciarían que hay cuestiones aun sin resolver.

Una muestra de ello se constató con la más reciente publicación que hizo Wanda Nara en Instagram. La hermana de Zaira Nara compartió en las historias de la ya mencionada red social una foto de su persona y, como fondo, usó la canción “Loba” de Shakira.

Wanda Nara en Instagram.

Con tal canción, Wanda Nara habría reaccionado al nuevo tatuaje de Mauro Icardi sin referirse de manera directa al asunto.

El nuevo tatuaje de Mauro Icardi.

Tras el accionar de Wanda Nara, varios cibernautas bromearon con la reacción y otros tantos alegaron que la presentadora de Telefe estaría obsesionada con su expareja, quien actualmente se encuentra en una relación con la actriz China Suárez.