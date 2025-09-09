Wanda Nara contó con lujo de detalles cómo descubrió la infidelidad de Mauro Icardi con la China Suárez: “Estaba...”

El WandaGate no da tregua y cada día se conocen nuevos detalles de la polémica que empezó en 2021 cuando Wanda Nara sacó a la luz la infidelidad de Mauro Icardi con la China Suárez. Hoy, el matrimonio está separado y el futbolista en una relación con la actriz tras años y escándalos entre ellos.

La famosa está en su mejor momento laboral y vuelve a la televisión con la conducción de MasterChef Celebrity, el programa de cocina que tendrá de participantes a diferentes figuras del entretenimiento, deporte, moda y redes sociales. En medio de la previa al reality, la mediática habló de todo y reveló detalles de la escandalosa nueva relación de su ex.

Wanda Nara y Mauro Icardi cuando se casaron.

Mientras Wanda ventila secretos del futbolista y la actriz, la pareja del momento está instalada en Turquía, donde comenzaron su nueva vida con los hijos de la China Suárez. En el programa de streaming Ferné con Grego, la conductora confesó cómo descubrió la infidelidad del entonces su esposo y la ex Casi Ángeles.

La China Suárez y Mauro Icardi

Wanda Nara contó cómo se enteró de la infidelidad de Mauro Icardi con la China Suárez en 2021

“Te cuento lo que quieras, pero vamos a necesitar cuatro especiales, hubo de todo, engaños de todo tipo", comentó Wanda sobre sus relaciones públicas.

“Fue en un momento en el que él estaba raro”, contó la mediática sobre el famoso engaño de Icardi con la China. “Entonces listo, empecé a ir al gimnasio todo el día, estaba empoderadísima, flaca, toda marcada y no sé qué“, agregó la mediática.

“Entonces un día me dijo ‘andas en algo vos, quiero tu contraseña’, ‘sí, toma’. Yo le dije a Kennys que se meta antes y borre todo porque a mí me escribían mucho, yo ponía like, soy simpática”, contó Wanda Nara.

Por su parte, la famosa le pidió lo mismo a Icardi y le revisó su teléfono, en donde encontró lo peor. Allí estaban los mensajes y las señales de la cita que tuvo el futbolista con la China Suárez en un hotel en París.

El encuentro entre Icardi y la ex Casi Ángeles fue cuando Wanda se fue de viaje a Italia con su hermana Zaira para disfrutar de la Semana de la Moda de Milán.

En ese momento, estalló el escándalo y fue cuando la mediática escribió el famoso mensaje “Otra familia que te cargaste por zorra”.