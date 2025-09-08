Wanda Nara los expuso y reveló la desesperada propuesta que usaron Maxi López, Icardi y L-Gante antes de separarse

Wanda Nara es una de las famosas más mediática del país que su vida genera repercusiones. Más allá del escandaloso WandaGate que aún sigue vigente y comenzó en el 2021 cuando Mauro Icardi la engañó con la China Suárez, quien hoy es la pareja del futbolista. En su momento, tuvo un polémico enfrentamiento con Maxi López, el padre de sus tres hijos mayores.

La guerra mediática y judicial con Mauro Icardi no termina, y la expareja se deja indirectas en redes sociales o filtra chats y audios en contra del otro. A esto se suma la pelea por la tenencia de sus dos hijas y la cuota alimentaria.

Wanda Nara y Maxi López

En cuanto a Maxi, la mediática tiene una buena relación y ella comparte algunos chats que mantiene con su ex. Wanda estuvo de invitada a Ferné con Grego, donde habló de todo y contó intimidades de sus ex, entre ellos L-Gante, su última pareja pública.

Wanda Nara y Mauro Icardi antes de separarse.

Wanda Nara contó la coincidencia entre Maxi López, Mauro Icardi y L-Gante cuando ella decidió separarse

“El otro día pensaba... El día que lo dejé a Maxi, él me dijo ‘busquemos la nena’. El día que llamo al 911 y pasa todo lo que pasa con Mauro, me dijo ‘busquemos el varón’. Y la última vez que hablé con Elián, me dijo ‘quiero casarme con vos’”, reveló Wanda Nara reflexiva sobre el fin de sus tres relaciones más polémicas.

Wanda Nara y L-Gante

“Un poco me quedo pensando y digo ‘qué hubiera pasado si hubiera seguido’. Porque es muy fuerte que vos decís me voy, y de repente te proponen volver a empezar. Y en esas tres relaciones me pasó eso”, comentó la famosa pensativa sobres Maxi, Mauro y L-Gante.

En cuanto a su forma de ser y porque logra eso o con el público, Wanda Nara se sinceró y expresó: “La verdad soy como normal, cuando conozco a una persona, trato de que crezca, soy muy leal, vamos a fondo”.

“Si hay que ir a Rusia, vamos, te hago la mudanza, me ocupo yo, quiero que esa persona se potencie. Al menos mientras esté conmigo, que sea el mejor momento de su vida”, agregó la famosa.