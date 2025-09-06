Wanda Nara reveló el desesperante pedido de Mauro Icardi para intentar la reconciliación: “Busquemos un...”

Wanda Nara volvió a mostrar un costado más personal, aunque lo hizo en un contexto poco habitual para ella. Invitada al ciclo Ferne con Grego, el programa conducido por Grego Rosello que comenzó a emitirse por Telefe, la empresaria se mostró sin filtros y se animó a compartir confesiones fuertes sobre su estado emocional actual y algunos episodios difíciles de su vida privada.

Consciente de que en los últimos meses ha sido el centro de múltiples escándalos vinculados a su intimidad, Wanda reconoció que todo este revuelo mediático tiene un impacto que no siempre se percibe en las redes sociales: “Estoy haciendo mucha terapia”. Con esta declaración dejó claro que, más allá de la imagen pública y la constante exposición, su vida no siempre es tan perfecta como parece.

Wanda Nara, conductora de Masterchef Celebrity. Foto: web.

Entre otros recuerdos personales, la recientemente confirmada conductora de MasterChef se refirió a uno de los momentos más tensos de su relación con Mauro Icardi, su esposo y compañero de tantos años. Aunque actualmente atraviesan una separación marcada por un escándalo que involucró a la China Suárez y cuestionamientos de infidelidad, Wanda relató un episodio polémico que vivió con el futbolista durante esa etapa de crisis en su matrimonio.

Qué le pidió Mauro Icardi a Wanda Nara para reconciliarse

Se trata de un episodio que hasta ahora Wanda Nara nunca había compartido públicamente y que revela cómo se vivieron esos días de crisis lejos de los ojos de los medios. “El día que llamo al 911 y pasa todo lo que pasa con Mauro, me decía ‘busquemos el varón’”, relató la empresaria, recordando el momento en que pidió la intervención de la Policía para que el futbolista abandonara la casa de Santa Bárbara, en Nordelta.

La frase de Wanda abrió una nueva arista en la ya compleja relación con Mauro Icardi, marcada por idas, vueltas y episodios que durante años alimentaron la novela mediática. Lo llamativo es que no fue únicamente Icardi quien le hizo un pedido en medio de la tensión; su exmarido, Maxi López, también lo había hecho, aunque con un matiz distinto: en su caso, le rogó por una hija.

Pero los recuerdos de Wanda no se quedaron allí. La empresaria también rememoró un episodio con L-Gante, con quien mantuvo un romance poco tiempo después de oficializar su separación del delantero rosarino. “Me pasó que la última vez que hablé con Elián me dijo ‘quiero casarme con vos’”, contó, dejando a todos los presentes sorprendidos ante la revelación.