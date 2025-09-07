Wanda Nara filtró un chat privado con Maxi López y le hizo una picante propuesta: “Te veo...”

Wanda Nara es una de las famosas más mediáticas de los medios de comunicación y su vida genera fuertes repercusiones. Mientras el WandaGate sigue su curso y la conductora se enfrenta judicialmente con Mauro Icardi, su exmarido y con quien lleva una disputa por sus hijas, se prepara para una nueva etapa en su carrera como presentadora.

Si bien hace muchos años, la separación entre la famosa y el exfutbolista fue escandalosa, con el tiempo se calmaron las aguas y hay una relación de amistad entre ellos, y por el bien de los tres hijos que tienen en común: Valentino, Constantino y Benedicto.

Esto quedó demostrado con el nuevo trabajo que van a compartir y es un nuevo paso en su relación como expareja, Maxi López va a ser parte de MasterChef Celebrity, el programa que tiene a Wanda Nara como conductora.

El programa de cocina comenzará en octubre y los participantes ya se están preparando para dar lo mejor y avanzar en la competencia. Wanda expuso a su ex y mostró un chat privado entre ellos.

“Bolu... estoy haciendo pan casero. Nunca en la vida. Vamos a ver cómo me sale”, escribió el exfutbolista en el mensaje que le mandó a su ex por WhatsApp junto a dos emojis de una carita llorando de la risa.

“Nunca imaginé leer este mensaje de vos. Tus hijos orgullosos. Si ganás te devuelvo el Rolex de la final de la Champions y Santa Bárbara”, le respondió picante Wanda.

Luego, la famosa fue por más y le dio un consejo para que siga practicando antes de enfrentarse a las hornallas: “Pedile a ChatGPT recetas originales”.

Después de eso, Maxi López le mandó fotos de sus preparaciones caseras, una foto de unos panes horneándose, y un video de una comida en una sartén. “Carne, lentejas y brócoli. Estoy a full, eh”, escribió el exfutbolista.

Wanda Nara se tomó con humor y le respondió tajante: “La conductora no puede hablar mucho con los participantes. Seguí practicando, no busques acomodo. Te veo bien, sos competitivo”.