Mauro Icardi demandará a Wanda Nara por hostigamiento: cuál fue el comentario que lo hartó

La guerra judicial entre Mauro Icardi y Wanda Nara sumó un nuevo capítulo dramático luego de que se revele que el futbolista analiza presentar una demanda por hostigamiento en respuesta a comentarios públicos de su ex sobre su vida privada.

Según comentaron este lunes en DDM, el programa que conduce Mariana Fabbiani en la pantalla de América, el rosarino, con el asesoramiento de sus abogadas, tomaría acción legal luego de la exposición mediática en una reciente entrevista donde Wanda se refirió a temas íntimos relacionados con el video que se viralizó de su ex desnudo.

El objetivo de la demanda no sería económico, sino una medida legal para poner límite a difamaciones o invasiones a su esfera personal, como frases sobre que él no tiene amigos o incluso insinuaciones sobre su sexualidad. Desde el entorno del jugador se evalúa que la denuncia por hostigamiento sirva como una fuerte advertencia.

Este nuevo frente judicial se suma a la causa principal por violencia de género que Wanda presentó contra Icardi en una denuncia consolidada con nueve hechos judiciales distintos.

La situación está lejos de calmarse: desde la separación formal en marzo pasado, múltiples demandas cruzadas e incidentes mediáticos mantienen la atención pública sobre ambos.

El conflicto también abarca reclamos por tenencia, denuncias por mal comportamiento en relaciones con las hijas, y acusaciones cruzadas que incluyen falta de contacto y violencia en redes.

Por su parte, la defensa de Icardi sostiene que no existen denuncias judiciales de Wanda por violencia física ni sexual que tengan sustento jurisdiccional, y critica que se banalice la violencia de género sin evidencia comprobada.