Aunque desde que anunciaron su separación en julio de 2024 Wanda Nara y Mauro Icardi protagonizaron innumerables cruces, con fuertes peleas incluidas, en los últimos días hubo un gesto de acercamiento que sorprendió a todos sus seguidores.

La muerte del legendario diseñador Giorgio Armani conmovió al mundo de la moda y también generó una curiosa coincidencia en redes sociales. La expareja eligió la misma imagen para despedirlo, recortando partes para no incluir al otro en la postal.

En sus historias de Instagram, ambos seleccionaron una fotografía tomada durante la Semana de la Moda de Milán 2018, cuando compartieron un abrazo con Armani, aunque luego cada uno optó por recortar la imagen para evitar verse juntos.

La foto que compartió Mauro Icardi por la muerte de Giorgio Armani.

Los mensajes que acompañaron ambas publicaciones también fueron sorprendentemente paralelos. El futbolista escribió en inglés: “Elegance is not attracting attention, but remaining in the memory”. En tanto, la empresaria replicó el mismo mensaje, pero eligió hacerlo en español: “La elegancia no significa destacarse, sino ser recordado”.

Esta coincidencia de imagen y frase sumó una carga simbólica adicional entre sus seguidores, quienes rápidamente comentaron la sincronía casi improbable de ambas publicaciones.

La foto que compartió Wanda Nara por la muerte de Giorgio Armani.

Wanda Nara, quien acaba de formalizar su divorcio en marzo de 2025, utilizó el homenaje como una salida elegante ante la fuerte exposición pública que atraviesa su vida personal. Icardi, por su parte, mantiene ahora un perfil centrado en el Galatasaray, aunque en lo sentimental se encuentra disfrutando un buen momento junto a la China Suárez.

El doble homenaje suma otro capítulo inusual a la historia compartida de Wanda e Icardi: ex pareja, padres de dos hijas, con su divorcio formalizado y aún marcando la agenda farandulera.

Mauro Icardi y Wanda Nara junto a Giorgio Armani.

Sea intencional o casual, este gesto silencioso encendió conversaciones en redes, demostrando cuán poderoso puede ser un mensaje simbólico y significativo en el interminable historial entre ambos.