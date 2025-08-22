Salió a la luz el llamativo motivo por el que la China Suárez no quiere tener hijos con Mauro Icardi

Después de desmentir a Wanda Nara y negar los rumores sobre un embarazo, la China Suárez se contactó con Luis Ventura para aclarar que la información difundida era completamente falsa. Durante la charla, también aprovechó para hablar de sus próximos proyectos y planes, dando pistas sobre cómo continuará su vínculo con Mauro Icardi.

En conversación con Puro Show (El Trece), la mediática reveló: “Hablamos por teléfono, me dijo que está muy feliz, quizás muy pronto tengan la noticia que nos imaginamos todos. A mí me lo dijo él”. Señaló que la charla fue directa y que le permitió conocer de primera mano cómo se siente la otra persona.

Mauro Icardi y China Suárez en Turquía

En A la Tarde (América TV), el periodista dio a conocer los pormenores de la conversación que tuvo con la actriz, leyendo fragmentos del diálogo y comentando las aclaraciones de Suárez respecto a los rumores que habían circulado en los medios por iniciativa de su enemiga pública.

La China Suárez reveló si está embarazada de Mauro Icardi

Frente a la pregunta del periodista sobre los rumores, la actriz aclaró la situación: “La respuesta de la China fue: ‘No solo que no estoy embarazada, sino que tampoco está en nuestro planes inmediatos’”. De este modo, desmintió de manera tajante cualquier especulación sobre un embarazo.

De esta manera, la actriz dejó en claro, de manera directa y contundente, que los rumores sobre un embarazo eran falsos y que, por el momento, no forma parte de sus proyectos. Al mismo tiempo, aprovechó la ocasión para hablar de sus proyectos y despejar especulaciones sobre su relación con Mauro Icardi.

El viral “ciclo de vida de la China Suárez”

El esquema viralizado en redes muestra cuatro puntos idénticos que vivió la China con Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña. De esos cuatro, hasta el momento con Icardi transitó tres.

En primer lugar, el “rumor de ser la amante de un hombre casado”; luego la desmentida de la acusación, más tarde la confirmación y, por último, el embarazo.

Con las tres relaciones conflictivas que tuvo el ciclo se repitió casi por completo y, de hecho, el video de TikTok está armado con declaraciones de la propia actriz. Solo resta saber si en su historia con Icardi se cumple la última posta de la carrera: ¿está embarazada?