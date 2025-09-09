Quién es Rodrigo Cacciamani, el ex novio de Wanda Nara condenado a perpetua por múltiples delitos

Wanda Nara sorprendió a la audiencia con una confesión inesperada durante su paso por Luzu TV, donde recordó una anécdota de su vida sentimental. La mediática contó que hace 18 años atrás un exnovio le pidió casamiento y que, aunque aceptó, lo hizo porque “no sabe decir que no”. El detalle que más llamó la atención fue que reveló que ese hombre actualmente está preso.

Wanda Nara. Foto: captura pantalla

Tras la declaración, el exnovio no tardó en salir a dar su versión de los hechos, lo que generó aún más intriga en el mundo del espectáculo. Desde entonces, la gran pregunta que circula entre los seguidores y en las redes sociales es una sola: ¿quién es realmente ese hombre del pasado de Wanda?

Quién es Rodrigo Cacciamani, el ex novio de Wanda Nara

Se trata de Rodrigo Cacciamani, un joven que en los últimos años ganó notoriedad en TikTok, donde utiliza la plataforma para transmitir un mensaje positivo y motivador. A través de sus videos, promueve el estudio como herramienta fundamental para reinsertarse en la sociedad y dejar atrás la vida delictiva que lo llevó a la cárcel.

La expareja de Wanda Nara, que cometió distintos delitos por los cuales hoy cumple condena, encontró en la educación una forma de transformar su presente y también de ayudar a otros.

El ex novio de Wanda Nara cumple una cadena perpetua.

Desde el encierro, dedica su tiempo a compartir conocimientos y contagiar a los demás internos sus ganas de superarse, con la esperanza de que puedan construir un futuro distinto. Sus mensajes en redes sociales se convirtieron en inspiración y ejemplo, no solo para quienes atraviesan una situación similar, sino también para quienes buscan evitar el camino de la delincuencia y los consumos problemáticos.

Cacciamani se declara abiertamente peronista y suele compartir reflexiones sobre su vida diaria dentro de la penitenciaría, al mismo tiempo que cuestiona de manera crítica el funcionamiento del sistema carcelario argentino.

Rodrigo Cacciamani, el ex novio presidiario de Wanda Nara

En el mundo digital se lo conoce como “Cacha”, y ya reúne más de 65 mil seguidores en sus redes sociales. Allí se presenta con una descripción que no pasa desapercibida: “Preso político, perpetua, politizando la cárcel hace 15 años”. Con este perfil, logró captar la atención de miles de usuarios que siguen sus publicaciones y lo consideran una voz distinta desde el encierro.

La razón por la que está preso el ex novio de Wanda Nara

En mayo de 2008, Rodrigo Cacciamani fue detenido en la ciudad de Bariloche cuando tenía 27 años. En ese momento, debió enfrentar a las autoridades por tenencia de drogas, documentos falsificados y billetes apócrifos. Su situación judicial era aún más compleja, ya que sobre él pesaban pedidos de captura de distintos juzgados de Buenos Aires, donde se lo vinculaba con falsificaciones, robos e incluso con el homicidio de un policía bonaerense.

Con el correr del tiempo, también se lo señaló como posible participante en secuestros extorsivos y hasta se lo relacionó con el famoso “robo del siglo”, ocurrido en el Banco Río de Acassuso, que años después fue llevado al cine con las actuaciones de Diego Peretti y Guillermo Francella.

Hoy, la realidad de quien fuera pareja de Wanda Nara es muy diferente. Tras varios años en prisión, Cacciamani decidió reinventarse: colabora con sus compañeros dentro del penal y utiliza las redes sociales para difundir contenidos educativos, con el objetivo de inspirar a otros a seguir un camino distinto. Gracias a su buena conducta y compromiso con el trabajo, actualmente se encuentra bajo un régimen abierto y espera recuperar pronto su libertad.